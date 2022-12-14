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【異動股】 中國鐵塔獲三大電訊商租用 合約為期5年 股價受捧大升13%

股樓投資 18:51 2022/12/14

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中國鐵塔（00788）獲內地三大電訊商租賃通訊塔，年期為5年，刺激股價一度飆兩成，高見0.99元，創逾3個月高位，收報0.93元，仍大升13.4%，成交額9.8億元。

同場加映﹕【青姐話】超級議息周 財息難兼收

中國鐵塔公告指出，與三大中資電訊商之原商務定價協議將於今年12月底屆滿，董事會批准公司與各通信運營商股東訂立2022年服務框架協議，自明年1月1日起至2027年12月31日止為期5年，而服務框架協議尚待簽定。

【恒指目標】 大和予恒指2023年基本目標22500點 看好4隻港股【見下頁

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大摩發表研究報告指，中國鐵塔與三大電訊商訂定新的5年定價協議，預期明年鐵塔及室內分布系統（DAS）業務收入將按年基本持平，經營利潤率也將保持穩定，略好於該行原先預期。該行維持予其「與大市同步」評級，目標價1元，潛在升幅僅7.5%。

同場加映﹕【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

該行指，中國鐵塔新協議所帶來的財務影響好過預期，估計今年鐵塔及DAS收入，以及經營利潤率都將較去年同期下降約1%，由於不明朗因素及懸而未決的續約問題已解決，相信市場情緒會有所改善。

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記者：郭秀慧

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大行報告 潛在升幅 異動股 港股 中國鐵塔（00788） 目標價 電訊

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