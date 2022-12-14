【大行報告】中銀國際：收入及毛利率提升前景清晰 上調騰訊音樂目標價至36.5元

中銀國際表示，騰訊音樂（01698）的音樂業務在收入增長及毛利率提升方面，長期前景均清晰，在訂閱量、用戶付費率及平均每付費用戶收入(ARPPU)亦有增長，加上音樂廣告的拓展，都將為其音樂業務收入帶來支持。該行將其投資評級上調至「買入」，目標價由20.5元升至36.5元。

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該行料公司未來三年的音樂業務訂閱量按年增幅將達到十數個百分點，在內容付費策略、會員權限、產品功能升級以及密集營銷推動下，預計公司音樂用戶付費率可由2021年的14%，提高至2025年的22%，每年淨付費增量逾1,000萬。





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該行亦預計，騰訊音樂2023至2025年ARPPU將按年增長6%，音樂收入料按年增長約15%。

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撰文：鄭昊彤