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【内地疫情】百度疫情指數：北京到達頂峰、上海深圳等地呈上升趨勢

Hot Talk 19:43 2022/12/14

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【内地疫情】百度疫情指數：北京到達頂峰、上海深圳等地呈上升趨勢

內地公佈「新十條」放寬防疫措施後，為了解陽性個案數據發展，百度 （09888） （美：BIDU）透過用戶搜尋發燒等數據，發布疫情指數，第二日數據顯示，北京的疫情指數或到達頂峰，上海、廣州、深圳等城市的指數則繼續呈上升趨勢。

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百度疫情指數顯示，北京、石家莊、保定等城市的疫情指數在持續上升一個月後，在近期或已達頂峰，增速大幅趨緩，如保定、邢台等城市已經出現多日連降，或到達此輪疫情的頂峰。

以北京爲例，由12月6日的520萬搜索指數及30萬健康問診指數，激增至12月12日的1274萬及96萬，隨後呈下降趨勢，最近（13日）則降至1235萬及96萬；其他大型城市如上海、深圳、廣州等的指數則呈上升的趨勢，上海的指數分別達355萬及25萬；深圳的指數達260萬及16萬，而廣州的指數達410萬及26萬。

百度宣布，旗下百度APP正式推出「疫情指數」，該指數包括「百度健康問診指數」及「百度疫情搜索指數」，覆蓋全國31個省市自治區（不含港澳台）的360多個城市，用戶通過查詢「地區名+疫情」等關鍵詞，如「北京疫情」，即可了解疫情實時動態。

「百度疫情搜索指數」反映大眾對新冠症狀、防疫物資等需求的搜索關注程度及持續變化情況；「百度健康問診指數」通過統計當地互聯網用戶在百度健康使用呼吸內科問診諮詢量等數據，形成相關指數。

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編輯：伍鍵文

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