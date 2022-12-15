【世界盃2022】世界盃決賽周臨近　酒吧、派對房間生意再升3成

▲ 有商戶負責人表示，生意額可比初賽時再升3至4成。 （資料圖片）

世界盃踏入決賽周，不少市民已提早預定食肆座位及派對房間觀看賽事。市民李先生稱，初賽非每場賽事均有吸引力，惟決賽則會到酒吧追看。有商戶負責人表示，生意額可比初賽時再升3至4成。

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派對房間FunGear負責人王先生透露，決賽周的反應熱烈，決賽（18日）當晚的預約已爆滿，估計生意額可比初賽時再升3至4成。

他表示，該企每間派對房間均設有世界盃的橫額及各國國旗，加上聖誕佈置，氣氛濃厚，有助推動銷情。「大電視亦是吸客的關鍵，一般商戶的電視是55至65吋，我們的電視則有70吋以上」。

顧客喜歡自帶酒水

王反映，平均每間房間約有8至9名顧客，最多有20多人，人均消費約270至300元。他認為，派對房間對消費者的吸引之處是可自帶酒水。「顧客喜歡自己買啤酒上門，甚至有消費者在房間內邊吃火鍋邊觀賽，又或者搭配不同的活動例如玩啤牌，個性化的需求是派對房間的最大吸引處。」

酒吧的生意同樣見好。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁亦反映，不少會員稱已有大量客人預訂決賽周的座位，相信消費者逗留的時間會較初賽長，消費金額亦會隨之增加，生意額可較初賽再增2至3成。

梁提到，今屆世界盃賽事的舉辦時期本就正值酒吧的黃金檔期，故在賽事開幕近1個月以來，商戶的生意額陸續有增長。

消費金額亦會相應增加

他解釋，「開幕初期、16強賽事比較密集時，已有不少市民選擇到酒吧觀看賽事。隨著比賽進入決賽周，氣氛愈趨緊張，已有大量客人預定決賽的座位，相信顧客逗留時間較長下，消費金額亦會相應增加。」

餐廳方面，香港餐飲管理協會會長楊位醒更指出，受惠於政府取消掃瞄「安心出行」的政策，料可再推動決賽周的生意。

他續指：「初賽時不少市民留在家中觀看球賽，餐廳生意未受到太大幫助，惟當決賽臨近，加上政府又取消了安心出行的規定，料可增加不同年齡層的消費者到餐廳邊吃飯邊觀賽。」

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記者：李智美