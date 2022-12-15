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英警破門闖畫廊救「人」 結果只是一場烏龍

環球社會熱點 09:05 2022/12/15

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現代藝術以不同形式的作品呈現，任何事物皆有可能是藝術品。英國倫敦警察日前突然接報，指一間藝術畫廊內有人暈倒，希望派員營救。結果英國警方破門而入後才發現一切只是烏龍一場，「暈倒人士」只是一個藝術裝置。據報今次非首次引來誤會，此前亦有人尋求醫護協助。

Banksy稱品牌盜用作品籲小偷「幫手」 店鋪急遮圖案再關門 【下一頁】

藝術品交易網站Artnet 報道，倫敦Soho區藝畫廊Laz Emporium日前遭到兩名警員破門而入，希望拯救室內一名昏倒在桌上，看似「已經陷入深度昏迷的女子」。惟警員其後發現，「昏迷女子」只是藝術裝置，外層是包裝膠帶，入面是泡沫填充物。

    點擊圖片放大
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「昏迷女子」名為「Kristina」，「她」身穿黃色連帽衫及運動鞋。以現實主義呈現的雕塑由美國藝術家Mark Jenkins創作，是以畫廊經銷商兼著名藝術家Banksy前經紀人Steve Lazarides的妹妹為原型。

微軟共同創辦人藝術藏品大拍賣 60件共售出破紀錄117億 【下一頁】

Steve Lazarides表示，警察破門而入的時候，畫廊職員剛剛關門上樓泡茶，落樓後就發現門已脫落，旁邊還有兩名臉帶困惑的警察。

倫敦警方承認，曾有警員強行闖入畫廊，並在當地發現一個人體模型裝置。據悉同款藝術品並非首次引來誤會，早在今年10月時，就有人致電醫護尋求協助。

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責任編輯：李俊儀

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