中原陳永傑：2023為樓市「復常之年」　樓價明年從低位反彈15%

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預計，2023年為復常之年，樓價有機會呈鐘擺式回升，全年間能從低位反彈15%。一手全年成交宗數達1.6萬宗，按年升約45%，指發展商會根據市況調整新盤定價，預期需要對比市價再折讓5%至10%才能吸引準買家入市。而二手成交則錄5萬宗，按年升56%。認為二手市況很大機會於第一季尋底，然後開始復常。

相信明年首季仍受著各項不利因素的餘波所左右，如果加上政府適時減辣，樓價有望於明年首季觸底，預料全年樓價於谷底反彈 15%。 置業最關鍵因素之一的息口走勢：根據中原按揭資料顯示，現時香港按揭息率介乎 2.875%至 3.375%，較過去 30 年平均按息 4.3%，仍有 1.425%至 0.925%的差別，現時按息仍處低水平。

美國加息幅度明年料進一步縮減，陳永傑相信，二手樓價將於首季繼續向下調，中原城市領先指數有機會下試 150 點。再次呼籲政府撤辣，主張樓市炒家大減，可撤除額外印花稅SSD，讓有需要的市民更靈活買賣物業。另預期農曆新年過後大機會出現「小陽春」，有信心成交量會增加，因為本港準買家大都「怕執輸」，見樓價開始回升，便願意以較少的減價幅度入市。

惟現時代理業界仍面臨嚴謹挑戰，陳永傑透露，該行今年至今已流失約500名營業部員工，現時約有5700名員工，預期人數於明年第一季完結前再減少500名。分行今年至今減少20間，調整將繼續進行，如業主不減租，現時分行的租約結束後均不會續租，目標於第一季內再將分行數目減少約60間至大約400間。

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