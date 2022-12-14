【疫苗股】 內地開展第二劑次加強免疫接種 疫苗股炒上 康希諾一度升近9%

國家衛健委發布新冠病毒疫苗第二劑次加強免疫接種實施方案。方案指出，現階段可在第一劑次加強免疫接種基礎上，在感染高風險人群、60歲以上老年人群、具有較嚴重基礎性疾病人群和免疫力低下人群中，開展第二劑次加強免疫接種，而第二劑次加強免疫與第一劑次加強免疫時間間隔為6個月以上。

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其中，康希諾（06185）旗下肌注式及吸入用疫苗也在加強針名單中，股價今日（14日）一度升8.8%，高見92.45元，收報91.3元，仍大升7.4%，成交額9.3億元。據內地傳媒報道，康希諾表示公司會有一定的新冠疫苗備貨，會按照整體需求有節奏地供應新冠疫苗，並指目前內地才剛開始實施第4針，從重點人群開始推廣，需要和各地疾控定向溝通他們的需求。

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多隻疫苗股亦炒上，瑞科生物（02179）升13.6%，報25.5元；諾誠健華（09969）升7.7%，報14.32元；和鉑醫藥（02142）升5.2%，報2.02元。

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記者：郭秀慧