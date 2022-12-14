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長情業主看淡後市沽貨套現　德福花園兩房戶570萬售　42年間價值翻近32倍

股樓投資 18:29 2022/12/14

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樓價近月持續回落，有長情業主看淡後市沽貨套現。美聯物業徐廣森表示，九龍灣德福花園德福花園J座中層4室，實用面積517平方呎，屬於兩房間隔，附有簡約裝修。單位最初叫價590萬元放盤，近日減價20萬元，獲年青上車客以570萬元購入，折合實用呎價約11,025元，屬於市價成交。

資料顯示，原業主於1980年以17.4萬元購入上述單位，持貨約42年，帳面獲利552.6萬元，單位升值近32倍。

延伸閲讀【有相睇】現崇山四房1550萬連租約售　持貨四年帳蝕450萬

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撰文 : 蔡子俊

美聯物業 九龍灣 德福花園 私人屋苑 二手市場

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