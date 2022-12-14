▲ 【國際會計】畢馬威國際2022財年收入達350億美元 諮詢業務增長19%

全球四大國際會計師事務所之一畢馬威國際公布，截至9月底，畢馬威全球成員所在2022財年收入346.4億美元，按年增長14%，期內畢馬威全球員工人數繼續增長，上升12.4%或2.9萬人。

畢馬威國際上財年其全球諮詢業務增長最大，按年增19%至154.4億美元，主要是受惠交易和交易諮詢服務，以及對創新技術和網絡安全解決方案需求的持續上升，其次是稅務和法律服務增長10%至73.5億美元，而審計增長8%至118.5億美元。

畢馬威全球主席兼首席執行官Bill Thomas稱，今年的增長將有助於公司繼續投資於自身員工，集團首要任務，是確保員工能夠從事各種建設性項目，並在包容和關懷的環境中選擇職業發展道路。畢馬威強調，致力於營造共融、多元與平等（IDE）的環境，該所女性專業人士佔48.5%，並通過任命新成員在全球管理團隊中實現性別均等。

畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳表示，面對全球的發展和變革，會不斷創新進取，更加靈活地應對當前紛繁複雜的變化，上財年畢馬威中國逆勢開設7個新的辦事機構，及一個智能創新空間（大連KDi），反映其對中國未來經濟發展的信心。

相關文章：

【2023展望】畢馬威中國：明年內地GDP增長有望加快至5.2% 出口產品結構正升級

【新股IPO】畢馬威：香港明年新股集資額可倍增至1800億元 料有5至10家公司循18C上市

編輯：李哲毅