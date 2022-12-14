  • 12°C
香港時間 : 20221214日 (週三) 18:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能眼鏡】OPPO Air Glass 2亮相　添打電話功能

科技 18:14 2022/12/14

分享：

分享：

OPPO今（14日）召開未來科技大會2022 （Inno Day 2022），帶來多項新產品。

OPPO今（14日）召開未來科技大會2022 （Inno Day 2022），帶來多項新產品，當中包括：OPPO智能眼鏡Air Glass 2、首款健康概念產品OHealth H1 家庭健康監測儀、以及第二款自研芯片MariSilicon Y。

【打擊恐怖主義】Meta發布新共享開源工具　可掃描及刪除虐待兒童內容  

【蘋果更新】蘋果iOS 16.2正式發布　Apple Music唱K等新功能一覽

智能眼鏡Air Glass 2　即時翻譯+打電話

其中智能眼鏡Air Glass 2的造型與一般眼鏡十分相似，重量僅有約38克。提供了多項功能，包括：搭配OPPO開發樹脂SRG衍射光波導鏡片，配合不同視力的用戶，也可當作太陽眼鏡使用。

除此之外，Air Glass 2繼承了上代的投射於鏡片上的畫面，可看到即時翻譯、提詞、導航指示、語音轉換的文字等內容，是次更可以撥打電話，可能性和應用層面更多。不過目前OPPO仍未公布相關產品的售價，以及上市日期。

OHealth H1　可測量六大健康體徵數據

另外，OPPO近年也積極進軍健康市場，2021年更成立了OPPO健康實驗室，以及在今年成立了新的健康業務品牌「OHealth」。而終在今日的未來科技大會上，OHealth首款家庭健康監測儀OHealth H1也正式亮相。

這款裝置僅重95克，外觀呈橢圓形設計，用戶在日常生活中可以輕鬆地攜帶。設備提供測量血氧、心電圖、心肺聽診、心率、體溫和睡眠追蹤的六大健康體徵數據，並透過高準確度與領先行業的健康演算法進行健康監測。

OPPO強調，目前OHealth H1還是概念產品，但 已為其申請相關醫療器械認證。預計在2023年第三季開始，進行小範圍驗證測試，最快可能在2023年底時，就能正式量產。

MariSilicon Y自研芯片　主攻藍牙無損傳輸

與過往Inno Day一樣，OPPO的自研芯片依然是主角之一。而今年OPPO就帶來了針對藍牙音訊的MariSilicon Y自研芯片。

MariSilicon Y是首批採用N6RF製程技術之一的SoC，提供高達12Mbps的傳輸速率，並配備 OPPO定製的URLC（The Ultra Resolution Lossless Codec） 編解碼器技術，可透過藍牙提供用戶24-bit/192kHz無損音訊。

為處理龐大AI音訊需求，OPPO在MariSilicon Y中也加入了計算能力高達590 GOPS的NPU，應對即時音訊處理的需要，大大提升裝置的音樂和空間渲染能力，配合耳機端側聲音分離技術，進一步改善降噪、空間音訊的效果。

【AI劇本】DeepMind建新AI「Dramatron」　自動生成電影劇本

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【智能法院】中國法院3年內加入AI系統　稱有效提高司法管理水平
2022/12/13
【智能法院】中國法院3年內加入AI系統　稱有效提高司法管理水平
【Cisco Live2022】聚焦混合辦公市場搶商機　思科：深信難以回到「舊方式」工作
2022/12/07
【Cisco Live2022】聚焦混合辦公市場搶商機　思科：深信難以回到「舊方式」工作
【AI製圖】Adobe Stock更改使用指引　允許創作者採用AI生成藝術品
2022/12/06
【AI製圖】Adobe Stock更改使用指引　允許創作者採用AI生成藝術品
【Apple請人】蘋果招募「神經渲染研究科學家」　為AR/VR產品打造沉浸式體驗
2022/12/05
【Apple請人】蘋果招募「神經渲染研究科學家」　為AR/VR產品打造沉浸式體驗

你可能感興趣

【智能法院】中國法院3年內加入AI系統　稱有效提高司法管理水平
13:00 2022/12/13
【智能法院】中國法院3年內加入AI系統　稱有效提高司法管理水平
【Cisco Live2022】聚焦混合辦公市場搶商機　思科：深信難以回到「舊方式」工作
16:46 2022/12/07
【Cisco Live2022】聚焦混合辦公市場搶商機　思科：深信難以回到「舊方式」工作
【AI製圖】Adobe Stock更改使用指引　允許創作者採用AI生成藝術品
13:00 2022/12/06
【AI製圖】Adobe Stock更改使用指引　允許創作者採用AI生成藝術品
人工智能 智能眼鏡 品牌 產品 電玩手遊 5G 手機Apps 市場拓展 雲端 科技產品

下一篇文章

【系統更新】Motorola更新名單　逾20款手機設備可支援Android 13
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【不需掃安心出行】可將疫苗通行證加入Apple Wallet？　手機儲存電子針卡懶人包（附教學）
【不需掃安心出行】可將疫苗通行證加入Apple Wallet？　手機儲存電子針卡懶人包（附教學）
【摺機解構】三星Galaxy Z Fold4製造成本　比iPhone 14 Pro Max貴3成
【摺機解構】三星Galaxy Z Fold4製造成本　比iPhone 14 Pro Max貴3成
【先進芯片】IBM夥日芯片製造商Rapidus　生產2納米製程芯片
【先進芯片】IBM夥日芯片製造商Rapidus　生產2納米製程芯片
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【蘋果更新】蘋果iOS 16.2正式發布　Apple Music唱K等新功能一覽
【蘋果更新】蘋果iOS 16.2正式發布　Apple Music唱K等新功能一覽
數碼港與建造業議會簽署合作備忘錄　提高建築工程生產力
數碼港與建造業議會簽署合作備忘錄　提高建築工程生產力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款