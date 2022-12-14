【智能眼鏡】OPPO Air Glass 2亮相　添打電話功能

▲ OPPO今（14日）召開未來科技大會2022 （Inno Day 2022），帶來多項新產品。

OPPO今（14日）召開未來科技大會2022 （Inno Day 2022），帶來多項新產品，當中包括：OPPO智能眼鏡Air Glass 2、首款健康概念產品OHealth H1 家庭健康監測儀、以及第二款自研芯片MariSilicon Y。

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智能眼鏡Air Glass 2 即時翻譯+打電話

其中智能眼鏡Air Glass 2的造型與一般眼鏡十分相似，重量僅有約38克。提供了多項功能，包括：搭配OPPO開發樹脂SRG衍射光波導鏡片，配合不同視力的用戶，也可當作太陽眼鏡使用。

除此之外，Air Glass 2繼承了上代的投射於鏡片上的畫面，可看到即時翻譯、提詞、導航指示、語音轉換的文字等內容，是次更可以撥打電話，可能性和應用層面更多。不過目前OPPO仍未公布相關產品的售價，以及上市日期。

OHealth H1 可測量六大健康體徵數據

另外，OPPO近年也積極進軍健康市場，2021年更成立了OPPO健康實驗室，以及在今年成立了新的健康業務品牌「OHealth」。而終在今日的未來科技大會上，OHealth首款家庭健康監測儀OHealth H1也正式亮相。

這款裝置僅重95克，外觀呈橢圓形設計，用戶在日常生活中可以輕鬆地攜帶。設備提供測量血氧、心電圖、心肺聽診、心率、體溫和睡眠追蹤的六大健康體徵數據，並透過高準確度與領先行業的健康演算法進行健康監測。

OPPO強調，目前OHealth H1還是概念產品，但 已為其申請相關醫療器械認證。預計在2023年第三季開始，進行小範圍驗證測試，最快可能在2023年底時，就能正式量產。

MariSilicon Y自研芯片 主攻藍牙無損傳輸

與過往Inno Day一樣，OPPO的自研芯片依然是主角之一。而今年OPPO就帶來了針對藍牙音訊的MariSilicon Y自研芯片。

MariSilicon Y是首批採用N6RF製程技術之一的SoC，提供高達12Mbps的傳輸速率，並配備 OPPO定製的URLC（The Ultra Resolution Lossless Codec） 編解碼器技術，可透過藍牙提供用戶24-bit/192kHz無損音訊。

為處理龐大AI音訊需求，OPPO在MariSilicon Y中也加入了計算能力高達590 GOPS的NPU，應對即時音訊處理的需要，大大提升裝置的音樂和空間渲染能力，配合耳機端側聲音分離技術，進一步改善降噪、空間音訊的效果。

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責任編輯：曾曉汶

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