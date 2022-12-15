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【世界盃2022】美斯疑帶傷踢足全場 隊友證無事 決賽將上陣

環球社會熱點 08:05 2022/12/15

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阿根廷在日前的世界盃4強中擊敗克羅地亞，相隔8年再次打入決賽。陣中王牌美斯雖然供獻一入球及一助攻，但他在賽事早段曾出現疑似受傷，讓人憂慮傷勢會否影響他在決賽上陣。隊友兼門將馬天尼斯堅稱美斯身體狀況良好，將在決賽出場。

【世界盃2022】克羅地亞大敗無緣決賽 37歲老將摩迪黯然落淚 【下一頁】

美斯（Lionel Messi）在香港時間周三凌晨（14日）對克羅地亞的表賽初段，一度按揉左腳後大腿，並面露不適表情，不知是否有受傷。最終美斯不止先開紀錄，更送出助攻，帶領阿根廷打入決賽。

因賽事中途的疑似受傷畫面，外界憂慮美斯可能帶傷踢完全場，或加劇傷勢影響他在決賽上陣的機會。但阿根廷門將馬天尼斯（Emiliano Martinez）賽後受訪時表明，美斯並無受傷。

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【世界盃2022】英格蘭威爾士球迷被讚守規矩 卡塔爾禁酒得力？ 【下一頁】

馬天尼斯指美斯在8強對荷蘭時踢足120分鐘，雖然最終艱難地獲勝，但美斯仍然想完成每一場比賽。馬天尼斯更稱，美斯身體狀態其實十分好，相信他會在決賽出場。

阿根廷繼2014年後再次打入決賽，美斯將再次挑戰成為世界盃冠軍，亦希望帶領阿根廷繼1986年後再次在世界盃封王。美斯亦確認，決賽將是他在世界盃賽場上出戰的最後一場賽事。

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責任編輯：吳漢培

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