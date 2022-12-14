原業主減磅沽貨　爾巒兩房山景戶606.8萬售　三年多貶值逾一成

中原地產黃志仁表示，近日中港兩地防疫措施持續放寬，為市場帶來樂觀的期望，憧憬通關在即，加上現時業主普遍願意擴大議價空間，吸引買家加速回流市場「執平貨」。元朗區過去3日共錄得13宗二手買賣成交，成交有加快跡象。其中爾巒茵娜大道5座高層C室，實用面積506平方呎，兩房間隔，享開揚山景，原業主減磅沽貨，早前以840萬元放盤，期內多次減價，日前再減至650萬元，即獲買家垂青洽購，議價後終以606.8萬元成交，實用呎價11992元。

黃志仁指，買家與家人本身亦居於爾巒，屬分支家庭，見樓價顯著回落，趁機置業。原業主則於2019年5月以678萬元買入單位，持貨3年多轉售，帳面蝕71.2萬元，蝕幅約10%。

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