【新股IPO】澳亞集團2425周五起招股 一手入場費7071元

奶牛牧場營運商澳亞集團（新上市編號:02425）由今日（16日）至下周三（21日）招股，計劃發行3,064萬股股份，其中香港作公開發售10%，國際發售佔90%；招股價介乎5.79元至7元，集資最多2.14億元，以每手1,000股計，一手入場費7,070.55元；12月30日掛牌；中金公司及DBS為聯席保薦人。

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澳亞集團主要業務分部分別為原料奶業務及肉牛業務，在內地擁有及經營10個奶牛牧場，及2個肉牛飼養場，客戶包括蒙牛、光明、明治、君樂寶、新希望乳業、佳寶、卡士、元氣森林、簡愛、左庭右院等。

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集資所得，將用於為醇源牧場4建造牧場設施及購買設備，該等建設預計將於2023年4月開始動工，並預計可於2024年11月前達到全面產奶規模。

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記者：張以正