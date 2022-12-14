【新股IPO】衛龍9985明日掛牌 暗盤收市報10.34元 較招股價跌2.1%

內地辣味休閒食品企業衛龍（新上市編號:09985）將於明日（15日）掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤平開報10.56元欠承接，最低見9.9元，收報10.34元，較招股價10.56元，跌2.1%，成交133萬股，涉資1,360萬元。

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衛龍是次擬於全球發售9,639.7萬股，香港公開發售約佔一成，獲14.3倍超購，一手中籤率為70%；並以偏向招股價下限定價，其招股範圍介乎10.4元至11.4元；聯席保薦人為大摩、中金及瑞銀。

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是次集資所得，其中約57%將用於擴大和升級生產設施與供應鏈體系；約15%用於進一步拓展銷售和經銷網絡；約10%用於品牌建設；約10%用於產品研發活動以及提升研發能力；約8%用於推進業務的數智化建設。

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記者：張以正