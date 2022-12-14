  • 13°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 00:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】衛龍9985明日掛牌 暗盤收市報10.34元 較招股價跌2.1%

股樓投資 23:00 2022/12/14

分享：

分享：

內地辣味休閒食品企業衛龍（新上市編號:09985）將於明日（15日）掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤平開報10.56元欠承接，最低見9.9元，收報10.34元，較招股價10.56元，跌2.1%，成交133萬股，涉資1,360萬元。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

衛龍是次擬於全球發售9,639.7萬股，香港公開發售約佔一成，獲14.3倍超購，一手中籤率為70%；並以偏向招股價下限定價，其招股範圍介乎10.4元至11.4元；聯席保薦人為大摩、中金及瑞銀。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

是次集資所得，其中約57%將用於擴大和升級生產設施與供應鏈體系；約15%用於進一步拓展銷售和經銷網絡；約10%用於品牌建設；約10%用於產品研發活動以及提升研發能力；約8%用於推進業務的數智化建設。

同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
IPO 衛龍（09985） 港股

下一篇文章

【小米1810】小米發表知識產權白皮書 研發進入12個技術領域 全球擁2.9萬項專利

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】趁業主外遊前出手　帶同修師傅及家人登門造訪　終以522萬購新葵興花園
【有相睇】趁業主外遊前出手　帶同修師傅及家人登門造訪　終以522萬購新葵興花園
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【防疫措施】明起無須掃「安心出行」QR Code　惟到食肆等處所仍要出示疫苗通行證
【防疫措施】明起無須掃「安心出行」QR Code　惟到食肆等處所仍要出示疫苗通行證
【防疫放寬】「安心出行」取消 本地零售及餐飲股受捧
【防疫放寬】「安心出行」取消 本地零售及餐飲股受捧
觀塘全新商業地標The Millennity落成　商場規模媲美APM
觀塘全新商業地標The Millennity落成　商場規模媲美APM
【FAANG】Janus Henderson Investors分析師：FAANG時代或已終結
【FAANG】Janus Henderson Investors分析師：FAANG時代或已終結
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款