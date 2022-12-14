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【券商點睇】內地擴張增速 料大灣區成醫思健康新增長點

股樓投資 17:38 2022/12/14

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華創證券表示，醫思健康（02138）計劃在未來3至5年內在大灣區開設30至50家醫美和美容服務門店，憑藉成熟的運營體係以及高端醫美的定位，未來內地擴張提速下，大灣區有望成為新的增長點。該行予其目標價10元，並首予「強推」評級。醫思健康周三（14日）收市報7.72元，升幅2%。

 

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

 

該行預計公司2023至2025年各年歸母淨利潤分別為2.31億、4.22億及5.59億元，指公司在醫療服務方面，在「先收購後複製」的策略下不斷擴張醫療矩陣。該行認為香港本地市場醫療品牌相對分散，而公司擁有成功整合紐約脊醫的經驗，預計未來仍將通過收併購整合優質資產，加快細分賽道及市佔率集中。

 

【延伸閱讀】第4季部署：摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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該行亦認為，公司有望在牙科、高端影像、獸醫等賽道成功複製新「紐約脊醫」品牌，成為細分領域龍頭。

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 目標價 大灣區 醫思健康（02138）

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