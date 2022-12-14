  • 12°C
香港時間 : 20221214日 (週三) 18:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】PAOB推工程及建造業中小企短期貸款　最高貸款額300萬元

Hot Talk 17:46 2022/12/14

分享：

分享：

虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB）公布，推出針對香港工程及建造業中小企的「企業短期貸款」，貸款額最高為300萬元，還款期3至6個月。「企業短期貸款」針對建築工程中小企的運作模式，提供先息後本的還款方式，每期只需還利息，本金和末期利息於最後一期還款期歸還。

該行指，有別於傳統貸款審批模式，特選中小企申請貸款時毋須遞交財務報表、抵押品等文件，該行將中小企的現有和過往的工程合同及工程完結報告納入其信貸審批過程，更全面、準確了解中小企的營運狀況及評估其信貸風險，從而提升貸款審批效率。

推利息回贈計劃　可享全數利息10%回贈

平安壹賬通銀行行政總裁兼執行董事費軼明表示，政府加大力度增加土地房屋供應，並投放大量資源發展運輸基建，無疑推動工程及建造業的發展，該行遂推出針對行業中小企的「企業短期貸款」，協助他們靈活調配資金，承辦更多項目。

該行並推出「企業短期貸款利息回贈計劃」，由即日起至2023年3月31日，合資格中小企客戶成功申請「企業短期貸款」並提取貸款，可享全數利息10%回贈，上限1.5萬元。

相關文章：

【訪問】PAOB新舵手：加息挑戰頗大　冀吸更多活存紓息差壓力　擬推產品助建築業中小企

【港元存款】PAOB推活期存款優惠　首50萬元享1.2%年利率、可賺息2646元

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
虛擬銀行 工程 運輸 建造 銀行

上一篇文章

【新股IPO】達勢1405及業聚6929現正招股、思派314獲超購1.09倍　一文看清所有新股認購表現（附表）

下一篇文章

【中國經濟】彭博：中央經濟工作會議將如期召開　恒指期貨高水52點收市（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】教育股炒上、光正教育大升6成　ATM升1至2%　儲局議息結果公布前、恒指升77點（不斷更新）
【港股市況】教育股炒上、光正教育大升6成　ATM升1至2%　儲局議息結果公布前、恒指升77點（不斷更新）
【美股期貨】聯儲局公布議息結果前夕　道指期貨升108點、納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】聯儲局公布議息結果前夕　道指期貨升108點、納指期貨升0.3%（不斷更新）
【放寬防疫】取消安心出行後　那裡仍需疫苗通行證？　盧寵茂提醒：可手機截圖出示疫苗證
【放寬防疫】取消安心出行後　那裡仍需疫苗通行證？　盧寵茂提醒：可手機截圖出示疫苗證
【美國加息】美國聯儲局將公布議息結果　放緩加息至0.5厘機會率有幾多？
【美國加息】美國聯儲局將公布議息結果　放緩加息至0.5厘機會率有幾多？
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【恒指夜期+ADR】夜期曾升479點越2萬關　收市倒跌24點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期曾升479點越2萬關　收市倒跌24點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款