【虛擬銀行】PAOB推工程及建造業中小企短期貸款　最高貸款額300萬元

虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB）公布，推出針對香港工程及建造業中小企的「企業短期貸款」，貸款額最高為300萬元，還款期3至6個月。「企業短期貸款」針對建築工程中小企的運作模式，提供先息後本的還款方式，每期只需還利息，本金和末期利息於最後一期還款期歸還。

該行指，有別於傳統貸款審批模式，特選中小企申請貸款時毋須遞交財務報表、抵押品等文件，該行將中小企的現有和過往的工程合同及工程完結報告納入其信貸審批過程，更全面、準確了解中小企的營運狀況及評估其信貸風險，從而提升貸款審批效率。

推利息回贈計劃 可享全數利息10%回贈

平安壹賬通銀行行政總裁兼執行董事費軼明表示，政府加大力度增加土地房屋供應，並投放大量資源發展運輸基建，無疑推動工程及建造業的發展，該行遂推出針對行業中小企的「企業短期貸款」，協助他們靈活調配資金，承辦更多項目。

該行並推出「企業短期貸款利息回贈計劃」，由即日起至2023年3月31日，合資格中小企客戶成功申請「企業短期貸款」並提取貸款，可享全數利息10%回贈，上限1.5萬元。

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編輯：胡學能