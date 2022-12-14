▲ 【ESG】恒指公司：恒生綜合指數成份股平均ESG評分下跌、地產建築業跌幅最大 港股ESG表現仍較A股更優異

恒指公司公布《2022年ESG年度檢討研究报告》，恒生綜合指數成份股的平均ESG評分下降2.0分至53.3，並且在今年分佈更加對稱。在七個核心主題中，「環境」的表現跌幅最大，下跌5.2分至52.4，主要由於新增與氣候變化及碳中和相關的評估標準，而整體來看，港股ESG表現較A股更優異。

恒指公司稱，報告顯示，A股範疇公司的評級為「BBB-」，平均評分為41.7，按年下跌0.9分；港股整體的ESG表現維持「BBB+」評級，平均評分為53.3，按年下跌2.0分，相比A股，港股整體錄得更好的ESG表現。

地產企業早前出現流動性問題引發企業管治憂慮

在眾多行業中，「地產建築業」的ESG評分跌幅最大，下跌3.9分至54.4，原因是地產企業早前出現流動性問題，引發市場對業内公司管治的擔憂。至於排名首三的行業，分別是「電訊業」、「綜合企業」及「公共事業」，恒指公司稱，傳統企業擁有更完備的ESG團隊，在披露相關文件上採取更積極的措施。

可持續發展指數表現優於其基準指數

報告又提到，恒生可持續發展企業指數及恒生A股可持續發展企業指數，最近3年表現各自均優於其基準指數。另外，恒指ESG指數及恒生國指ESG指數，過去一年表現同樣優於恒指和國指，且年化波動率更低。

恒指公司委托香港品質保證局（HKQAA）對香港及內地上市公司進行年度ESG表現評審，並對七大核心科目的進行評分，包括企業管治、環境、人權、勞動實務、公平營運實務、消費者議題及社區參與及發展，涵蓋484間在香港上市的恒指成份股公司和 1,499 間合資格經滬深港通北向交易的A股公司。

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編輯：伍鍵文