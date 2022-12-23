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香港電訊聖誕送暖 贈香港明愛50部殺菌消毒冷暖風機

股樓投資 22:25 2022/12/23

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聖誕節臨近，加上近日天氣寒冷，香港電訊 (06823)近日就捐出了50部殺菌消毒冷暖風機予香港明愛，供其社區中心或安老服務單位使用，期望在這個普天同慶的日子為社區送上暖意。

同場加映：【溫股知新】波幅漸細 明年再計

HKT旗下CSL Mobile個人流動通訊業務董事總經理林國誠表示，醫學界普遍認為冬季 是流感和新冠病毒的傳播高峰期，因此我們引入的殺菌消毒冷暖風機於推出後非常受家庭客 戶歡迎。為令更多人可以過一個健康和溫暖的聖誕，我們特別向香港明愛送出一批冷暖風機， 為包括長者、青少年、兒童等不同服務對象提供健康保障，讓他們渡過一個暖笠笠的冬日。

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

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記者：張以正

 

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香港電訊－SS（06823） 港股

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