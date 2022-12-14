【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】每場跑10公里加數十次間歇跑 世界盃足球員都是精英跑手

2022世界盃誰是皇者即將揭盅，大家最近有沒有「捱更抵夜」看足球賽事而跑少了步？最近準決賽阿根廷對克羅地亞，大家見識到曾被戲稱為「散步帝」（即諷刺他每一場只跑很少，就像散步一樣）的35歲美斯（Lionel Messi），以其個人速度連過幾個克羅地亞球員，再交出一個靚助攻，帶領阿根廷贏克羅地亞3:0，觀賞直播惺忪睡眼的我，都看到目瞪口呆。

▲ 今屆世界盃美斯表現鋒芒畢露，盡顯球王功架。（圖片來源：Leo Messi facebook專頁）

一場足球賽事法定時間90分鐘，連同加時及今屆世界盃的瘋狂補時，隨時可以踢夠2.5小時，其實球員每場接觸皮球次數過百次已經算多，全場觸球加起來可能只有數分鐘時間，但跑步距離超過10公里絕對不出奇，最少也不少於6公里，還要經常衝刺跑，相等於每場波跑數十次interval（間歇跑），真是聽到都替球員感到疲累。

至於哪個位置的球員在賽事跑動最少？相信大家也會估到是守門員，據統計每場大約跑3公里左右，而跑得最多的大都是中場球員，因為經常要走上走落助攻助守。根據FIFA世界盃官方網站統計，今屆世界盃截至八強所有賽事為止，跑動最長距離的球員為克羅地亞的Marcelo Brozović，五場比賽共跑了71.95公里，即平均每場跑動14.4公里，至於最多衝刺跑的球員，則由克羅地亞的Ivan Perišić及英格蘭的Jude Bellingham共同以336次奪得。

Marcelo Brozović (克羅地亞) 71.95公里 Frenkie de Jong (荷蘭) 60.5公里 Sofyan Amrabat (摩洛哥) 59.3公里 Declan Rice (英格蘭) 55.9公里 Rodrigo De Paul (阿根廷) 52.35公里 Aurélien Tchouaméni (法國) 51.69公里 Bernardo Silva (葡萄牙) 49.34公里 Casemiro (巴西) 48.34公里

每隊跑動最長距離的球員（截至半準決賽為止）（資料來源：2022 FIFA世界盃官方網站）

Ivan Perišić (克羅地亞) 336次 Jude Bellingham (英格蘭) 336次 3. Denzel Dumfries (荷蘭) 333次 4. Azzedine Ounahi (摩洛哥) 303次 5. Raphinha (巴西) 275次 6. Rodrigo De Paul (阿根廷) 273次 7. Adrien Rabiot (法國) 267次 8. Bruno Fernandes (葡萄牙) 225次

每隊最多衝刺跑的球員（截至半準決賽為止）（資料來源：2022 FIFA世界盃官方網站）

▲ 全場走動甚多的克羅地亞連續兩屆世界盃表現出色， Marcelo Brozović及Ivan Perišić分別是今屆世界盃跑動最長及衝刺最多的球員，計及四強對阿根廷共六場賽事，前者已跑了78.87公里，後者亦共衝刺395次。（圖片來源：2022 FIFA世界盃專頁）

參考上屆2018年世界盃資料，跑動得最多的球員亦同樣由克羅地亞球員奪得，Ivan Perišić、Ivan Rakitić及Luka Modrić三名球員都各自跑了大約45英哩（相等於72公里）。這亦難怪，因為克羅地亞在上屆淘汰賽階段場場都踢足120分鐘（當然今屆十六強及八強賽亦一樣），所以比其他隊伍的球員自然會跑多一點。至於上屆跑動最快的球員，則為葡萄牙的Cristiano Ronaldo及克羅地亞的Ante Rebić，他們都曾以每小時21.13英哩（33.8公里）的速度衝刺，差不多相等於400米世界跑手衝刺的速度，好不誇張。

▲ 37歲的Luka Modrić在今屆世盃表現出色，與球王美斯不相伯仲。（圖片來源：Luka Modrić facebook專頁）

所以球員要有一定的體能，才能應付連日多場的比賽。不少跑友都會覺得20分鐘內跑完5公里已經很快，原來對於英格蘭超級聯賽球員而言可能只是「小菜一碟」。早兩年因為新冠肺炎而封城的英國，球隊要求球員即使沒有球賽亦要以跑步訓練體能，曼聯中場球員Scott McTominay曾以16分1秒跑完5公里，簡直可以躋身跑手行列，而經常被取笑為「麥麥送」、近日世界盃代表英格蘭卻十分出色的Harry Maguire亦能以18分18秒完成。

▲ Harry Maguire雖然在球會表現經常被取笑，但在國家隊表現令人刮目相看，其跑步速度亦不可小覷。（圖片來源：Harry Maguire facebook專頁）

我們不時也會聽到球員參加跑步賽事，較著名而又較近期的的是前巴西國家隊球員Kaká。40歲的他早幾個月參加柏林馬拉松，目標是希望以3小時40分或之內時間完成，結果以3小時38分6秒成績衝線，實在不俗。38歲前荷蘭國腳Arjen Robben今年4月更以3小時13分40秒在荷蘭鹿特丹跑畢其首個全馬賽事，而在3月的另一場半馬比賽，亦跑出1小時20分37秒的驕人成績，實在厲害。

▲ Kaká早前參加六大馬之一柏林馬拉松，成為賽事其中一個焦點。（圖片來源：Wind Runners facebook專頁）

▲ Arjen Robben首馬以3小時13分完成，全馬sub3指日可待。（圖片來源：Just Football facebook專頁）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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