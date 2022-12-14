【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】每場跑10公里加數十次間歇跑 世界盃足球員都是精英跑手

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2022世界盃誰是皇者即將揭盅，大家最近有沒有「捱更抵夜」看足球賽事而跑少了步？最近準決賽阿根廷對克羅地亞，大家見識到曾被戲稱為「散步帝」（即諷刺他每一場只跑很少，就像散步一樣）的35歲美斯（Lionel Messi），以其個人速度連過幾個克羅地亞球員，再交出一個靚助攻，帶領阿根廷贏克羅地亞3:0，觀賞直播惺忪睡眼的我，都看到目瞪口呆。
一場足球賽事法定時間90分鐘，連同加時及今屆世界盃的瘋狂補時，隨時可以踢夠2.5小時，其實球員每場接觸皮球次數過百次已經算多，全場觸球加起來可能只有數分鐘時間，但跑步距離超過10公里絕對不出奇，最少也不少於6公里，還要經常衝刺跑，相等於每場波跑數十次interval（間歇跑），真是聽到都替球員感到疲累。
至於哪個位置的球員在賽事跑動最少？相信大家也會估到是守門員，據統計每場大約跑3公里左右，而跑得最多的大都是中場球員，因為經常要走上走落助攻助守。根據FIFA世界盃官方網站統計，今屆世界盃截至八強所有賽事為止，跑動最長距離的球員為克羅地亞的Marcelo Brozović，五場比賽共跑了71.95公里，即平均每場跑動14.4公里，至於最多衝刺跑的球員，則由克羅地亞的Ivan Perišić及英格蘭的Jude Bellingham共同以336次奪得。
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|Marcelo Brozović (克羅地亞)
|71.95公里
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|Frenkie de Jong (荷蘭)
|60.5公里
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|Sofyan Amrabat (摩洛哥)
|59.3公里
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|Declan Rice (英格蘭)
|55.9公里
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|Rodrigo De Paul (阿根廷)
|52.35公里
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|Aurélien Tchouaméni (法國)
|51.69公里
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|Bernardo Silva (葡萄牙)
|49.34公里
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|Casemiro (巴西)
|48.34公里
每隊跑動最長距離的球員（截至半準決賽為止）（資料來源：2022 FIFA世界盃官方網站）
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|Ivan Perišić (克羅地亞)
|336次
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|Jude Bellingham (英格蘭)
|336次
|3.
|Denzel Dumfries (荷蘭)
|333次
|4.
|Azzedine Ounahi (摩洛哥)
|303次
|5.
|Raphinha (巴西)
|275次
|6.
|Rodrigo De Paul (阿根廷)
|273次
|7.
|Adrien Rabiot (法國)
|267次
|8.
|Bruno Fernandes (葡萄牙)
|225次
每隊最多衝刺跑的球員（截至半準決賽為止）（資料來源：2022 FIFA世界盃官方網站）
參考上屆2018年世界盃資料，跑動得最多的球員亦同樣由克羅地亞球員奪得，Ivan Perišić、Ivan Rakitić及Luka Modrić三名球員都各自跑了大約45英哩（相等於72公里）。這亦難怪，因為克羅地亞在上屆淘汰賽階段場場都踢足120分鐘（當然今屆十六強及八強賽亦一樣），所以比其他隊伍的球員自然會跑多一點。至於上屆跑動最快的球員，則為葡萄牙的Cristiano Ronaldo及克羅地亞的Ante Rebić，他們都曾以每小時21.13英哩（33.8公里）的速度衝刺，差不多相等於400米世界跑手衝刺的速度，好不誇張。
所以球員要有一定的體能，才能應付連日多場的比賽。不少跑友都會覺得20分鐘內跑完5公里已經很快，原來對於英格蘭超級聯賽球員而言可能只是「小菜一碟」。早兩年因為新冠肺炎而封城的英國，球隊要求球員即使沒有球賽亦要以跑步訓練體能，曼聯中場球員Scott McTominay曾以16分1秒跑完5公里，簡直可以躋身跑手行列，而經常被取笑為「麥麥送」、近日世界盃代表英格蘭卻十分出色的Harry Maguire亦能以18分18秒完成。
我們不時也會聽到球員參加跑步賽事，較著名而又較近期的的是前巴西國家隊球員Kaká。40歲的他早幾個月參加柏林馬拉松，目標是希望以3小時40分或之內時間完成，結果以3小時38分6秒成績衝線，實在不俗。38歲前荷蘭國腳Arjen Robben今年4月更以3小時13分40秒在荷蘭鹿特丹跑畢其首個全馬賽事，而在3月的另一場半馬比賽，亦跑出1小時20分37秒的驕人成績，實在厲害。
作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:
跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍
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