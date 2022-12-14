▲ 【ESG】工銀亞洲：延長ESG零售基金認購優惠至明年6月底、目標明年代銷ESG基金增至100隻

工銀亞洲今（14日）宣布延長環境、社會及管治（ESG）零售基金認購優惠至2023年6月30日，合資格基金產品認購費劃一為0.5%，最低認購金額為100港元，冀以較低的入場門檻吸引更多投資者接觸ESG基金產品，以普及ESG相關投資理念。

展望明年的投資環境，工銀亞洲零售業務及財富管理部副總經理尹可豐表示，在疫情及地緣政治影響下，投資者決策時更多考慮企業在逆境中的反應及抗逆力，而不同的市場數據亦反映了ESG評級較高的企業在危機來襲時反應往往較為迅速，較能減低損失。

尹續指，儘管加息周期對整體債券價格有所影響，但仍無阻可持續投資的熱度；隨着各國政府積極推動ESG債券，市場預計ESG和可持續投資相關的ETF規模將會以每年10%至20%增長。面對此趨勢，該行將持續豐富ESG相關投資產品選項，並正積極尋求不同合作夥伴，目標於明年將該行代銷的ESG零售基金數目，由現時超過60隻上升至100隻，從而為客戶帶來更多元化的基金投資選擇，進一步推動綠色投資概念。

夥晨星提升智投基金導航功能

該行夥拍晨星（Morningstar）提升該行網站內「智投基金導航」功能，為平台上逾1,000隻基金提供「晨星可持續性評級」，協助客戶有系統及客觀地評估不同基金應對ESG風險的能力，從而挑選合適的投資產品。「晨星可持續性評級」以地球圖示顯示基金面臨的ESG風險，並會每月更新。

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編輯：胡學能