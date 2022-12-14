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柏傲莊I驗樓近滿分　玻璃有刮花最扣分　一小瑕疵要留意

股樓投資 18:22 2022/12/14

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由新世界（00017）及港鐵（00066）合作發展、位於大圍站上蓋的柏傲莊，分三期發展，其中第一期近日陸續收樓。值得留意的是，柏傲莊於2020年10月開售，多次刷新盤票王紀錄，可謂一戶難求。不過，現樓質素又能否對得起新盤票王的美譽？ 

本刊早前與驗樓師詹濟南（詹Sir）陪同業主驗收一個中層兩房單位。雖然單位最終獲近滿分，但有些小瑕疵業主要留意。驗收單位位於2B座中層D室，實用面積483平方呎，業主於2020年10月，以987.8萬元購入，實用呎價約20,451元。

柏傲莊當年開售，新世界聲稱，樓盤有不少專利設計。以浴室為例，發展商在面盆櫃加設可伸縮的小平台，方便小朋友使用，另特設「三合一多功能洗乾熨」組合櫃，放置了洗衣機、熨衫板、摺疊式晾衣架。值得留意的是，以往洗衣機放在廚房，但今次一改傳統，將洗衣機搬入浴室。詹Sir坦言：「洗衣機放在廚房不合理，廚房是煮食地方，將骯髒衣服搬出搬入，很不衞生，放在浴室最好，這邊洗澡，那邊將骯髒衣服放落洗衣機。」 

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浴室另有圓形鏡櫃隱藏了不少插頭，除了美觀，更有助防止濕氣。不過，詹Sir認為，鏡櫃設計雖然靚，但儲物空間不足，「不要說是女士，一位男士的用品也不夠擺，如果用盡整幅牆，相信買家更喜歡。」 

雖然單位採用開放式廚房設計，但廚房旁邊有窗通風。吊櫃及地櫃之間為磁石牆，住戶可以按個人喜好及習慣，隨意擺放不同磁石配件。詹Sir認為，這設計很方便，「每個人煮食習慣不同，業主更不用鑽牆設置，日後清潔也容易。」 

經過一輪驗收，單位最終有96分，整體質素不錯。詹Sir坦言，柏傲莊是全城關注的樓盤，發展商當然做到最好，主要失分來自客房窗戶玻璃有刮花，相信是工人清潔時太落力。他又認為，樓盤部分設計可修改，如主人房工作平台的入口，若推門方向由向右開，改成向左開，便可避免一出門口便踩入走水渠口。 

延伸閱讀【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓 住客會所有梯田【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

柏傲莊 柏傲莊I 港鐵 新世界 二手市場 私人屋苑

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