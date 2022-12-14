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【新股IPO】思路迪1244暗盤賺一手逾2000元　步陽2457一手最多蝕525元、衛龍蝕60元

新股IPO 18:21 2022/12/14

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【新股IPO】思路迪1244暗盤賺一手逾2000元　步陽2457一手最多蝕525元、衛龍蝕60元

內地腫瘤藥研發思路迪 （新上市編號：01244） 、鋁合金汽輪生產商步陽國際 （新上市編號：02457） 及辣條小食品牌衛龍美味 （新上市編號：09985） 齊於周四（15日）掛牌，周三（14日）收市後有暗盤交易，思路迪升近兩成，步陽及衛龍均潛水。

思路迪1244以高於中位24.98元定價，超購5倍【下一頁】

思路迪於富途暗盤交易場，現報29.1元，較招股價24.98元高16.5%，不連手續費，每手（500股）賺2060元；輝立現報28.5元，高14.1%，一手賺1760元；耀才暗盤現報27.8元，高11.3%，一手賺1410元。

步陽國際2457以下限定價0.5元發行，超購50倍【下一頁】

步陽於耀才暗盤交易場，現報0.405元，較招股價0.5元低19%，不連手續費，每手（5000股）蝕475元；輝立暗盤現報0.4元，低20%，一手蝕500元；富途現報0.395元，睇21%，蝕525元。

衛龍9985以接近下限定價10.56元發行，超購14倍【下一頁】

衛龍於輝立現報10.32元，較招股價10.56元低2.3%，不連手續費，一手（200股）蝕48元；富途暗盤交易場，現報10.36元，低1.9%，每手蝕40元；耀才報10.26元，低2.8%，蝕60元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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港股 衛龍（09985） 3D MEDICINES－B（01244） 步陽國際（02457） IPO

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