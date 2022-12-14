【新股IPO】思路迪1244暗盤一手最多賺2035元　步陽2457一手最多蝕600元、衛龍蝕44元

▲ 【新股IPO】思路迪1244暗盤賺一手逾2000元 步陽2457一手最多蝕525元、衛龍蝕60元

內地腫瘤藥研發思路迪 （新上市編號：01244） 、鋁合金汽輪生產商步陽國際 （新上市編號：02457） 及辣條小食品牌衛龍美味 （新上市編號：09985） 齊於周四（15日）掛牌，周三（14日）收市後有暗盤交易，思路迪曾升近兩成，步陽跌逾兩成，衛龍則僅跌2%。

思路迪於富途暗盤交易場，曾高見29.55元，較招股價24.98元高18%，收報29.05元，高16.3%，不連手續費，每手（500股）賺2035元；輝立收報28.95元，高15.9%，一手賺1985元；耀才暗盤收報27.8元，高11.3%，一手賺1410元。

步陽於耀才暗盤交易場，收報0.395元，較招股價0.5元低21%，不連手續費，每手（5000股）蝕525元；輝立暗盤收報0.4元，低20%，一手蝕500元；富途收報0.38元，低24%，蝕600元。

衛龍先升後跌，曾高見10.82元，較招股價高2.5%，收報10.34元，低2.1%，不連手續費，一手（200股）蝕44元；富途暗盤交易場，收報10.38元，低1.7%，每手蝕36元；耀才收報10.26元，低1.1%，蝕24元。

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