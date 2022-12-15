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【芯片大戰】阿里巴巴挫4%　據報不能再從Arm購買最先進的芯片設計　英美協議限制出口可軍民兩用科技

股市 09:59 2022/12/15

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【芯片大戰】阿里巴巴據報不能再從Arm購買最先進的芯片設計　英美協議限制出口可軍民兩用科技

外電引述消息報道，阿里巴巴 （09988） 不能從軟銀旗下英國芯片設計商Arm購買部分最先進的芯片設計，因Arm判斷美國及英國將不會批出科技出口的許可，而這是Arm首次決定不向中國出售最高端的芯片設計。

阿里巴巴挫4%，報85.8元。

報道指，Arm認為美國及英國不會批准公司出售最新Neoverse V系列，因其表現過於優秀。Arm於今年初推出新一代數據中心芯片科技，名為Neoverse V2，以應對5G及互聯網連接工具相關數據的爆發性增長。

中國據報斥1萬億元人幣促芯片發展　大型計劃傳最早明年首季出台【下一頁】

報道指，中資企業不能購買Neoverse V1及V2設計，因英美協議限制出口可軍民兩用的科技。

美國早前公布出口管制，禁止向中國出口使用美國工具的任何半導體科技。阿里巴巴及Arm均沒有評論。

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

相關文章：【芯片大戰】彭博：長江存儲及其他35家中資企業據報將被列入貿易「黑名單」　最快本周公布

相關文章：【芯片大戰】日本荷蘭據報加入美國陣營　收緊向中國出口芯片製造設備

編輯：陳韻妍

港股 中國市場 科技產品 科技戰 貿易戰 數據中心 阿里巴巴－SW（09988） 晶片 阿里巴巴 英國

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