【芯片大戰】阿里巴巴挫4%　據報不能再從Arm購買最先進的芯片設計　英美協議限制出口可軍民兩用科技

▲ 【芯片大戰】阿里巴巴據報不能再從Arm購買最先進的芯片設計 英美協議限制出口可軍民兩用科技

外電引述消息報道，阿里巴巴 （09988） 不能從軟銀旗下英國芯片設計商Arm購買部分最先進的芯片設計，因Arm判斷美國及英國將不會批出科技出口的許可，而這是Arm首次決定不向中國出售最高端的芯片設計。

阿里巴巴挫4%，報85.8元。

報道指，Arm認為美國及英國不會批准公司出售最新Neoverse V系列，因其表現過於優秀。Arm於今年初推出新一代數據中心芯片科技，名為Neoverse V2，以應對5G及互聯網連接工具相關數據的爆發性增長。

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報道指，中資企業不能購買Neoverse V1及V2設計，因英美協議限制出口可軍民兩用的科技。

美國早前公布出口管制，禁止向中國出口使用美國工具的任何半導體科技。阿里巴巴及Arm均沒有評論。

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編輯：陳韻妍