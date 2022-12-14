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Twitter美國總部傳欠租 馬斯克想重傾租約

環球社會熱點 18:05 2022/12/14

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自美國富豪馬斯克入主以來，社交平台Twitter傳出不少壞消息。美國媒體報稱，位於加州三藩市的Twitter總部辦公室被指拖欠租金數周，有指馬斯克有意重新商討租約，希望再節約成本。

Twitter將放寬字數上限至4000字 方便馬斯克出帖？ 【下一頁】

據紐約時報報道，Twitter在三藩市的總部或全球各地的辦公室已有數周未繳交租金，接獲業主的投訴。消息人士透露，馬斯克（Elon Musk）的團隊想重新擬定辦公室租約的條件。

馬斯克以440億美元（約3,422億港元）收購Twitter後，曾對外宣稱Twitter蒙受巨額收入損失。馬斯克其時聲稱，把收入減少歸咎於社會運動團體向廣告商施壓所致，惟他未有提供任何證據。

馬斯克傳威脅起訴洩密者 要Twitter員工簽保密文件 【下一頁】

為節約成本，馬斯克據報亦下令拒絕向被解僱員工支付遣散費。馬斯克入主後已下令解僱數千人，當中包括約7,500全職員工。按照美國聯邦及加州法律，Twitter需向被炒員工支付2個月薪金，再加1個月工資作為遣散費。

據悉，馬斯克的團隊正考慮應否全數支付辭退前員工的遣散費，或是直接雙方對簿公堂。不少前員工透露，現時仍未接獲公司的正式文件確認他們已被解僱。

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責任編輯：吳漢培

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