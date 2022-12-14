WhatsApp 今年推出多項新功能 6大新功能+設定懶人包

WhatsApp相信是大家必備的通訊工具，其語音及視像通話功能也有不少人使用過。過去一年，WhatsApp 為旗下語音通話功能作了幾項改善，也推出許多新功能，讓大家能在安全無虞的情況下,與親人、同事和社群保持聯繫。



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今年WhatsApp推出三大新功能：



1.32 人同時通話:就像語音通話一樣,您現在也可以透過流動裝置與最多 32 人進行視像通

話,人數是先前的四倍

2. 傳送訊息給參與者或將他們設為靜音:只要長按某位參與者,就能放大視像或語音輸出畫

面,方便您在通話期間個別將他們設為靜音或傳送訊息給他們

3. 通話連結:不論是要趕在最後一刻通話還是預先規劃,您都可以分享通話連結,輕鬆邀請

對方加入群組通話

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WhatsApp設定上調整，提升通話體驗：

1.彩色波浪紋:現在,您可以輕鬆查看有誰在關閉相機的狀態下發言

2. 通話內橫額通知:在有新用戶加入群組通話時收到通知

3. iOS 畫中畫:這項功能目前處於 Beta 版測試階段,將於新年推出;您可以將通話內視像

畫面最小化,一邊通話一邊輕鬆完成其他事務。



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WhatsApp指，公司在通話預設都會加密，以維護用戶的私隱和安全。同時WhatsApp將於明年作出改善，持續在 WhatsApp上提供高品質、私密的通話功能，讓您不論人在何方都能使用。

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責任編輯：陳詠妍