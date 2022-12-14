▲ 【李小加創業】滴灌通與滙豐簽署2500萬美元資產抵押貸款 李小加：為滴灌通發展開闢可持續資金渠道

港交所 （00388） 前行政總裁李小加有份創立的滴灌通宣布，與HSBC滙豐 （00005） 簽署了2,500萬美元的資產抵押貸款。

滴灌通稱，今次融資進一步賦能滴灌通實現長遠願景，以嶄新的投資範式和資產類別打造一個更具包容性的金融市場，此融資項目亦代表滴灌通融資模式的創新突破，公司將繼續拓寬其融資渠道，以支持其在中國千千萬萬小微門店中的資本部署。除了今年初建立的基金平台和正在規劃中的交易平台外，資產證券化方案的靈活使用，將可助滴灌通更快回收資金，把更多資金投放到更多的優質小微門店。

滴灌通創始人兼主席李小加表示，這資產抵押貸款項目標誌着一個重要的里程碑，為滴灌通的長期發展開闢了一個全新的、可持續的資金渠道。隨着公司繼續擴大在中國的小微門店的投資規模，公司期待與滙豐進行更緊密的合作，成為長期的業務夥伴。

滙豐為滴灌通度身訂做融資證券化方案

滙豐指，該行透過旗下「大灣區+科技信貸基金」，專門為滴灌通設計合適的融資證券化方案，將有助滴灌通進一步開發其創新的資產類別（每日收入分成合約），從而為小微企業提供更可持續和負擔得起的融資渠道。而滙豐作為獨家貸款結構顧問、貸款人、融資及抵押代理，會提供靈活及規模具彈性的融資方案，以支持滴灌通的業務發展。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，該行一直因應不同行業的創新商業模式，尤其是具潛力改變未來的金融科技及初創企業，致力為客戶提供切合所需的專屬方案，該行成為首家銀行為滴灌通提供資產抵押融資方案，繼續深化雙方的長遠關係，助力滴灌通在中國擴展業務及實踐支持小微企業的願景，為中國經濟及普及金融出力。

滴灌通從成立至今已在中國31個省、超過140個城市，投資超過1800家實體門店。

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編輯：胡學能