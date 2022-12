據報拜登曾向盟友爆粗 不滿媒體不斷提及年齡

美國總統拜登早已透露希望在2024年競逐連任,但他80歲的高齡成不少人反對原因。據報拜登今年初在評估連任可能時,對媒體不斷強調自己年事已高感到不滿。拜登當時更激動到向盟友爆粗,強調非常清楚自身年齡。

拜登上月正式年滿80歲,美國政治新聞網站Politico周二(13日)報道指,拜登今年初已曾評估他2024年連任的可能性。拜登當時已對媒體不斷強調他的年齡感到不滿,據報更曾向身邊一個盟友爆粗質問,

「你以為我唔知自己幾老嗎?」

(You think I don’t know how f—ing old I am?)