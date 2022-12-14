據報拜登曾向盟友爆粗 不滿媒體不斷提及年齡

美國總統拜登早已透露希望在2024年競逐連任，但他80歲的高齡成不少人反對原因。據報拜登今年初在評估連任可能時，對媒體不斷強調自己年事已高感到不滿。拜登當時更激動到向盟友爆粗，強調非常清楚自身年齡。

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拜登上月正式年滿80歲，美國政治新聞網站Politico周二（13日）報道指，拜登今年初已曾評估他2024年連任的可能性。拜登當時已對媒體不斷強調他的年齡感到不滿，據報更曾向身邊一個盟友爆粗質問，

「你以為我唔知自己幾老嗎？」 （You think I don’t know how f—ing old I am?）

拜登早已表態，希望2024年時再能連任4年，倘若成功，他完成兩屆總統任期後將年屆86歲。雖然拜登曾經表示，年齡只是一個數字，但多個民調結果顯示，大部分選民對其年齡及健康狀況感到憂慮。民主黨眾議員Mike Levin在被問及是否支持拜登連任時，亦僅稱希望自己80歲時仍能如此有活力，未有直接表態。

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拜登在今年9月時，曾經公開尋找已離世的眾議員Jackie Walorski，再次惹起外界對他身體狀態的質疑。10月時就有民調結果指，64%美國人對拜登的精神健康狀況感到憂慮，民主黨人亦高達5成。拜登同月接受訪問承認，民眾對他年齡感到擔憂實屬正常。

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責任編輯：李俊儀