湯文亮：樓價升了買家會踢契嗎？

《國際足協》應做不做，在日本爆冷擊敗德國之後，發出日本球員執拾更衣室相片，並且大讚特讚，但日本輸給哥斯達黎加之後，《國際足協》並沒有發出有關日本球員執拾更衣室相片，令人聯想到日本球員輸打贏要，只會在贏波之後，心情大好才會執拾更衣室，如果輸了波，莫說執拾，不搞破壞已經很好。

同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

其實，這是人之常情，FIFA不用為此而大造文章。對於美國篡改伊朗國旗，FIFA不但沒有譴責，甚至連一紙聲明也沒有，莫非欺善怕惡？不過伊朗又不夠「吉士（膽色）」，筆者認為伊朗應該拉隊走人，且看FIFA如何處理。

樓市好 萬事好商量

有老友說筆者寫地產文章，又關世界盃甚麼事？其實，世界盃與地產都是差不多，贏了的時候，可以忍受一些對方不合理的行為，打足球如果自己贏波，對方打「矛波」都會接受，如果輸波當然會「矛過」對方。

在地產投資方面，如果樓價上升，賣家所擬定的買賣合約，就算不合理買家都機會接受，或者在簽訂買賣合約之後，樓宇質素未能符合要求，買家亦有機會接受，而業主亦會很大方，表示如果買家不接受，將會退回訂金，大家以為買賣雙方都是謙謙君子，其實只是表面，如果樓價下跌，一切便會不同。

樓市差 踢契不留情

樓市在今年未開始下跌之前，已經連升十幾年，升到政府要推出辣招管制樓市。現在樓市下跌了10％以上，一切便不同，買家如有機會，就想盡辦法去踢契，在樓價上升時，業主不但不會反對，甚至表示如果雙方未能取得協議，可以退回訂金，但樓價下跌，業主亦會露出真面目，退回訂金是沒有可能，最低限度都會「殺訂」，希望可以幫補樓價下跌損失，如果買賣雙方談不攏，就要等法庭判決，甚麼風度也沒有了，日本隊也是一樣，贏波執拾更衣室有甚麼出奇，輸波了做同一樣的事才可以得到別人讚賞。

節錄自第789期《iMoney Wealth》鑑古知今。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

$150試閱《iMoney》電子版3個月，請按此。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】