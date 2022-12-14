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英國上月CPI按年升10.7%低過預期 財相：將作艱難決定

環球經濟金融 16:35 2022/12/14

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英國國家統計局（ONS）周三（14日）公布數據，顯示上月消費物價指數（CPI）按年升10.7%，低於市場預期。財相侯俊偉警告政府一旦做錯決定，將延長通脹的痛楚，强調將作出艱難決定。

 

英版12蚊店難敵通脹 Poundland逾半商品非賣1英鎊 【下一頁】

英國上月CPI按年升10.7%，較10月創下11.1%的41年以來高位明顯回落，有望結束過去長達1年半的升勢。

ONS指出，按年通脹率放緩主要受運輸方面的物價變化影響，尤其是汽車燃料和二手車價格明顯回落。

ONS首席經濟學家菲茨納（Grant Fitzner）表示，物價仍在上升，只不過升幅相對低於去年同期，包括汽車燃料、煙草和服飾價格。

但外出用餐的成本上升，到餐廳和酒吧消費的物價升幅，就已經抵消燃料等商品物價的跌幅。

侯俊偉（Jeremy Hunt）形容通脹為頭號敵人，而壓低通脹是其首要任務。因此當局今年冬天實施能源價格保障計劃減低民眾能源開支，並實施經濟計劃協助明年通脹率減半。

他明白很多英國人現正面對艱難時刻，但政府必須作出應對通脹所需的艱難決定。他警告一旦作錯誤選擇，通脹將持續高企並延長數百萬人的痛苦。

侯俊偉此番言論，被視為政府堅持不會為公務員加薪的信號

英鐵路罷工影響蔓延 倫敦等地市中心猶如再「封城」 【下一頁】

英格蘭及威爾士特許會計師協會（ICAEW）指，上月CPI回落表明通脹或已見頂。不過ICAEW經濟學主任蒂魯（Suren Thiru）表示，通脹率仍處於不穩定的高水平，警告放緩步伐或很慢。

蒂魯認為需求放緩、加息及大宗商品價格下跌等因素削弱整體通脹，但社會需付出經濟長期衰退和失業率顯著上升的代價。

蒂魯預計隨著通脹壓力更廣泛，英倫銀行或放緩量化寬鬆政策的步伐，代表薪金增長在一段時間内會繼續落後通脹，財務狀況緊張的家庭能夠喘息的機會極微。

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責任編輯：鄭錦玲

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