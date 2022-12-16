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【裝修攻略@iM網欄】健康裝修冷知識 正解甲醛與防範方法（下）

名人薈萃 09:00 2022/12/16

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前文提到，坊間提供的去除甲醛方法包括：

1) 檸檬蒜頭菠蘿、植物、備長炭，或其他吸甲醛產品
2) 空氣清新機
3) 採用無甲醛之無毒建材
4) 光觸媒或其他觸媒

我們繼續點評。

同場加映：【青姐話】超級議息周  財息難兼收

 

第二種方式：空氣清新機

──需要用電、長佔空間和電位

  • 空氣清新機有效空間一般只足夠一間房，且要移來移去，更要維修保養，濾網幾個月換一次，分分鐘不用2年，耗用品比部機更貴。這些是需要考慮的成本。
  • 事實上，很多空氣清新機都標榜有利用觸媒（catalyst）科技，那為何不直接使用觸媒呢？

第三種方式：採用無甲醛之無毒建材

──昂貴而無保證

  • 戶主先要考慮公司是否有好商譽，因為所謂E0板，實際並沒有認證，且送往化驗那批，到你手亦未必是同一質量。
  • 就算用了貨真價實的貴價E0板，是否全屋家具都使用E0板？划算嗎？如否，那仍要面對VOC（即包括甲醛在內的有機揮發物質）問題。再說，板沒甲醛，那黏合劑又有沒有？裝修建材那麼多，會否有所遺漏？
  • 再者，甲醛也確實有驅蟲等功能。如果完全不使用，替補化學品又有沒有無害？傢俬受壓會否較易變形？

第四種方式：光觸媒或其他觸媒

──一勞方逸，持久有效，最為推薦

這是我自己沿用並且最為推介的方法。它除了有專業儀器，或自購試劑測量前後效果的對比之外，上文所提及的所有缺點都沒有。比如說它不需空間亦不需用電，卻永久有效而且效力明顯，加上經濟實惠（全屋做或自購噴劑局部做都可以）。由於效力強且永久有效，戶主既不用擔心治標與治本的問題，亦不必考查家中每一件東西是否有甲醛。觸媒這科技已有大量科學研究支持，大牌子的空氣清新機也在標榜，我就不在此詳述了。

然而，市場永遠是良莠不齊的。表面上無任何問題的科技，也可以魚目混珠，混淆視聽，所以戶主懂得分辨好的公司十分重要。網上的資料很多具誤導性，例如有的說光觸媒不好，因為需要紫外光分解，和晚上無法發揮作用。事實上，優質的光觸媒公司所採用的新技術，僅靠可見光就能發揮作用。晚上除了環境不是全黑，一晚累積的甲醛量亦相當有限，所以不會構成問題。

大家比較網上資訊時，要注意多方來源查證，同時留意產品是否有提供產品成份等資料，否則一切也是空談。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

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作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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