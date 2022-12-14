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【打破封閉】蘋果為應對歐盟新法案 將破天荒開放第三方應用程式商店 預計將於明年iOS 17上推出

環球政經 17:12 2022/12/14

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據著名蘋果消息爆料人、彭博社記者Mark Gurman透露，蘋果為應對歐盟即將出台的《數碼市場法案》（Digital Markets Act / DMA），將容許iOS用家在其iPhone及iPad智能裝置上，在不使用蘋果App Store的情況下，首次通過第三方App Store安裝應用程式。

【青姐話】超級議息周   財息難兼收

蘋果多年來都反對「側載」（Sideloading）的做法，這意指用戶從官方App Store以外的途徑安裝應用程式，皆因此舉有機會讓惡意軟件、網絡罪犯及騙子等有機可乘，對用戶的個人私隱及財產構成侵害。因此蘋果今次決定在內部遭到一些員工批評，例如一些工程師認為會對未來的開發工作產生干擾。

根據歐盟《數碼市場法案》，蘋果須於2024年3月6日之前符合當中規定，但彭博社就表示蘋果將於2023年底發布的iOS 17中實現「側載」功能，並只限為歐洲市場提供。

事實上，應用程式商店只是該法案的其中一個目標，其他覆蓋的服務還包括線上搜尋器、社交網絡服務、訊息服務、影片共享平台服務、虛擬助手、網絡瀏覽器、雲端運算服務、操作系統、線上商店及廣告服務等。

【職場迷思】一人一個絕對唔請男人嘅工作【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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