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【中港通關】香港取消安心出行、市場料旅客「回歸」海港城　券商紛調高九龍倉置業評級及目標價

股市 16:22 2022/12/14

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【中港通關】香港取消安心出行、市場料旅客「回歸」海港城　券商紛調高九龍倉置業評級及目標價

香港取消安心出行，內地又加快放寬防疫措施，市場憧憬明年中港將逐步開關，利好本港零售，當中擁有旗艦商場海港城的九龍倉置業 （01997） 料成主要受惠者。券商普遍看好九置前景，紛調升其評級及目標價。九置周三升0.8%，收報45.7元。

摩根大通指，本港轉為「0+0」後，料可改變旅客的取態，同時中港兩地最早可於明年1月通關，對本港零售前景趨樂觀，預期九置將於2024年恢復盈利，惟仍較2018年盈利高峰低25%。摩通相信，九置股價在中港正式通關前可延續升勢，重申「增持」，調升目標價16.3%至50元。

取消安心出行後 那裡仍需疫苗通行證？【下一頁】

銀河聯昌證券認為，本港新一輪防疫政策放寬，可以吸引更多海外旅客來港，有利刺激本土消費，相信有利本港發展商，因大部分發展商在港均擁有商場，當中在尖沙咀及銅鑼灣兩大遊客區擁有海港城及時代廣場的九置料是最大得益者。

香港與廣東省通關指日可待

由於續租租金調整率有望逐漸改善，該行調升九置2023及2024年每股盈利1%及2%，但相信寫字樓空置面積仍需時消化，同時明年利息開支將上升。

銀可聯昌指，香港與廣東省通關指日可待，相信可吸引大量內地旅客來港，而據過往經驗，不少內地旅客均會到海港城購物，因此調升九置評級，由「沽售」調升至「買入」，目標價亦升至47.5元。該行稱，除九置外，相信希慎 （00014） 會是另一受惠者。

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編輯：陳韻妍

港股 希慎興業（00014） 個股分析 大行報告 防疫措施 安心出行 出入境管制 希慎 商場 海港城

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