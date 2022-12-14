9年前買港島樓都要蝕！維峯放盤兩年累減138萬終易手

二手樓價尚未止跌，樓價指數重返2017年水平，新近有業主持貨9年，仍要蝕讓離場。 中原地產林龍南說，天后維峰低層B室，實用面積280平方呎，一房間隔，向東南，望樓景，於2020年11月放盤，當時叫價698萬元，終累減138萬元，以560萬元易手，實用呎價約20,000元。

林龍南透露，原業主於2013年11月以567萬元買入單位，持貨9年，現帳面蝕約7萬元，物業期內貶值約1%。

資料顯示，維峰位於天后歌頓道3號，於2015年開始入伙，提供94個單位，實用面積由356平方呎起，至最大833平方呎，屋苑最大賣點是交通便利，鄰近港鐵天后站。

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