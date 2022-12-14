【小老闆生意經@iM網欄】內地或通關在即 零售業終現曙光

本地特首李家超周二（13日）宣布，市民自12月14日起，不再需要掃描「安心出行」，亦將取消「黃碼」。惟當局決定，在指定處所保留「疫苗通行證」要求，包括食肆。

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「0+3」促使本港出境人數急增

目前本地每日約萬宗新冠確診個案，故「安心出行」的追蹤及通知作用已大大降低。而取消「黃碼」，不再限制抵港人士入境後3日內不能堂食，及不再限制其入境後3日內的去向。旅客訪港首3天不用局限外賣而是可外出用膳，對留港消費的旅客自然是好事。而旅遊業界人士表示，取消黃碼對業界幫助很大，特別是聖誕節、除夕及農曆新年的旅遊旺季將至。事實上，取消「安心出行」及「黃碼」安排，意義等同「0+0」，對本地零售、飲食、旅遊業或有明顯提振的作用。

話雖如此，抵港檢疫「0+3」實施近兩個月，本港出境人數按年錄得倍數的升幅，反而入境人數的升幅沒那麼大。據了解，本地11月有443,583人次出境，較去年的85,801人次，升幅達4倍；10月則有212,652人次，按年勁升5.76倍。可見推行「0+3」或「0+0」，對吸引人留港消費的意義不大。

內地旅客到港消費意欲仍在

至於久聞樓梯響內地通關安排，本周亦傳來消息。市傳內地最快或於2023年1月上旬與香港恢復通關，雖然相關消息未經證實，惟空穴來風，未必無因，不排除相關消息會在短期內落實。如落實的話，對本地旅遊業自然是利好。

早前諮詢公司奧緯諮詢（Oliver Wyman）調查顯示，有高達51%的內地民眾表示，即使內地邊境近期重新開放，也會將出境旅遊的計劃推遲幾個月或一年之後。主要是擔心旅行時會受感染，其次是因為內地入境變化多，擔心入境會較煩複。其中有34%的受訪者表示，內地人開關後最想到達的地方是香港。主要因為開放後會優先考慮短途旅遊，而香港就成為短途旅行首選地點。意味內地一旦放寬入境隔離措施，香港旅遊業將是最最大的受益者。如是此的話，距離本地零售業曙光初現的時候應該不遠。

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作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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