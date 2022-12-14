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【異動板塊】 再一家教育股轉型直播帶貨！ 教育股集體狂飆 思考樂3日一度累升2倍

股樓投資 15:45 2022/12/14

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宣布進軍直播帶貨的思考樂教育（01769），繼昨日（13日）股價爆升一倍後，今早（14日）再炒上，高見2.4元，一度升31.9%，惟其後升幅明顯收窄，最新報1.99元，升9.3%，3日一度累升2.1倍。

同場加映﹕【青姐話】超級議息周 財息難兼收

其他教育股亦全綫爆升，部分更見雙位數升幅。光正教育（06068）暫升65.7%；成實外教育（01565）暫升50.4%，嘉宏教育（01935）暫升14.4%，民生教育（01569）暫升16.9%。至於早已轉型成功的新東方在綫（01797）暫升3.8%。

【恒指目標】 光大證券﹕明年恒指目標23000點 重點推薦8隻股份（附目標價）【見下頁

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思考樂教育周一（12日）宣布，正式開啟直播帶貨，瞄準抖音本地生活賽道，旗下首位達人「文鮮生」於同日上綫抖音直播間。公司董事長兼控股股東陳啓遠表示，思考樂未來將尋找優質的本地生活品牌，讓大家用最優惠的價格「吃的開心、用的放心、玩的省心」。

同場加映﹕【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

另外，思考樂教育昨日發公告指，陳啟遠以自有資金在公開市場按平均價每股約0.9871元，增持合共310萬股，總代價約306萬元，並指主席可能會進一步增持股份。

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記者：郭秀慧

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港股 思考樂教育（01769） 嘉宏教育（01935） 新東方在綫（01797） 希望教育（01765） 光正教育（06068） 民生教育（01569） 成實外教育（01565） 教育股

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