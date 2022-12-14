【投資不善】23歲仔搵萬六蚊人工 負債50萬 都是朋友的錯?

每個人在理財或投資路上都總有行錯的一步，近日有位23歲的男生在網上討論區求問負債50萬應如何是好。該男生從事地盤工作，月入萬六元，但早前因為相信朋友的小道消息，而學人投資，最後更輸到需要借「財仔」找數，愈借愈多，最終負債50萬，他在討論區求問網民可以點做，現時的人工不足以他用作還債，不少網民建議他可以尋求家人的幫忙，但樓主表示，家人沒有這一筆大金額可以給予他。

23歲欠下50萬的巨債，網民建議樓主可以申請「破產」，然後再積極做人。不過申請破產後未來亦會帶來其他問題，不管那一個方案，樓主都需要面對一連串問題。樓主需要因應個人能力作出選擇，最理想當然是從今開始好好學習理財，從新出發，先債務還清，學習理財，節省生活開支等。另一方面，樓主可以在這次教訓中學習，不要再幻想能成為股神，靠小道消息買股最終輸多的總比贏多。

投資需要學習，而非一場賭博。

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