公務員「綠表」上車　380萬購將軍澳居屋欣明苑三房戶

抗疫措施再鬆綁，增加買家入市信心，有公務員透過「綠表」資格上車。美聯物業林健偉說，將軍澳欣明苑C座欣梅閣中層2室，實用面積645平方呎，三房連士多房間隔，向東北，景觀開揚，間隔企理，原叫價420萬元，由於價錢吸引，獲同區公務員承接，議價後以380萬元易手，實用呎價約5,891元。

資料顯示，原業主於2012年6月以296萬元購入上址，持貨10年，現帳面賺84萬元，物業期內升值約28%。

值得留意的是，將軍澳跨灣大橋通車後，加上新一批「白居二」買家入市，即「撻着」將軍澳居屋未補價第二市場氣氛，但整體價錢未有明顯回升。

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