▲ 【家族傳承】滙豐私銀：慈善事業成接管財富的重要工具 未來8年將跨代轉移共18.3萬億美元財富

滙豐環球私人銀行的全球客戶調查發現，對於亞洲及全球各地的家族，慈善事業已成為預備下一代接管業務的重要工具。23%受訪家族表示，下一代有積極參與「慈善事業」，繼「策略及規劃」（44%）和「財務」（36%）業務部門後，令「慈善事業」成為第三大最常見職能。調查還發現，相比家族企業的第一代（21%），其第二代及第三代（29%）參與慈善事業比例更高。

亞洲下一代在慈善經驗方面領先，大中華區及東盟分別有30%及27%受訪者讓下一代參與慈善事業，其他調查地區有關比例僅為9%。隨著業務傳承，亞洲家族在這方面的參與及影響或會相對更大。其中，大中華區的第二代及第三代家族企業尤其重視下一代參與慈善事業（46%）。

教育是首要慈善目標

對於設有基金會或慈善基金的家族，教育是首要慈善目標，32%表示來年將關注這方面。地區方面，東盟受訪者（27%）強調人道主義援助或緊急應變是其慈善事業最迫切的重點，反映該區在適應惡劣氣候方面挑戰重重。大中華區方面，「長者支援」（23%）是第二多受訪者提及的重點領域，這呼應中國內地人口老化的需求日益增加，預計2050年內地人口中約三分一年屆60歲或以上，香港人口於2041年則預計接近三分一為65歲或以上。

現時全球85%家族已在預備下一代接管業務，大中華區（90%）及東盟（86%）的準備率較高，反映亞洲家族有強烈意願推行傳承計劃。滙豐環球私人銀行信託管理環球主管翁秉倫表示，正見證大規模財富跨代轉移，以傳承計劃作為過程的核心，從對慈善日益關注，到利用各種方式裝備下一代，各家族今天的決策將對未來產生持久影響。

40%大中華區家族正安排下一代到外地接受訓練

2030年淨資產達500萬美元或以上的富裕人士及其家庭，預計將跨代轉移總計18.3萬億美元財富，其中亞洲佔2.5萬億美元。為做好傳承，亞洲超過一半受訪者正為繼承人提供金融及商業基礎知識培訓，冠絕所有受訪地區。55%東盟家族及40%大中華區家族正安排下一代到外地接受訓練、教育及就業，凸顯外地經驗對其公司未來的價值，而其他地區略低於三分之一受訪者正採用同類方法。

滙豐信託客戶調查精選全球滙豐環球私人銀行的信託客戶，以進行有關研究，所有受訪者均於2022年5月至2022年7月期間進行網上問卷調查。

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編輯：陳韻妍