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【旅遊業復甦】調查：近7成港人視旅遊體驗為後疫時代最佳禮物

商業 15:35 2022/12/14

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有調查顯示，接近4分之3（74%）的香港旅客早已為今個冬季建立了旅遊願望清單。（資料圖片）

隨著本港防疫措施逐漸放寬，港人紛紛重新計劃外遊。有調查顯示，接近4分之3（74%）的香港旅客早已為今個冬季建立了旅遊願望清單，當中有6成（60%）受訪者平均累積了3至6個旅遊目的地，希望日後前往。

【航空交通】英遭受凍霧天氣影響　國內多地航空交通停擺

據調查顯示，在這個冬季及節日假期，近半（45%）受訪旅客準備前往海外旅行，16% 受訪者打算本地遊和宅度假，有接近4分之1（24%）受訪者同時計劃海外旅遊和宅度假。接近8成（77%）旅客提到，這將會是他們自疫情以來的首次外遊，多數人（65%）計劃與伴侶一起旅行。儘管面對通脹環境，大部分受訪者依然願意在旅遊時消費，多於4分之1（27%）受訪者計劃在冬季旅遊期間花費超過港幣15,000元。

主打目標：難忘回憶+放鬆身心

經歷逾千日的疫情，港人的旅遊消費習慣亦有所改變。有旅遊調查指，無論是宅度假、本地遊甚至海外假期，疫情後港人選擇藉旅遊得到更多難忘回憶及嶄新體驗，其意欲比購買實物更高。被問到最渴望的旅遊方式，休閒觀光（79%）及品嚐地道美食（60%）成為受訪者給自己或親友的旅遊首選獎賞方式。

更多旅客（42%）計劃在今年底前往較寒冷的目的地，但也有2成多受訪者希望到地球溫暖的另一端旅行。但無論旅客想到哪裡旅遊，受訪人士出遊最大原因都是希望徹底放鬆身心。

調查反映出旅客渴望更多更新的旅遊體驗。港人外遊不再以「瘋購」為目標，反之滿足心靈需求、享受旅程等旅遊體驗成為後疫情時代的最佳禮物。

Expedia Brands 全球傳訊策略總監及亞洲公關主管 Lavinia Rajaram 表示：「隨著2022年下半年更多亞洲國家重新開放出入境，亞洲地區旅客可再次實現他們的旅遊夢想。疫情後人們更重視生活體驗多於物質享受，再加上工作模式轉變，令更多人渴望旅遊。」

今年冬季港人搜尋量最多的旅遊目的地

1 東京
2 大阪
3 曼谷
4 香港
5 首爾
6 京都
7 札幌
8 新加坡
9 倫敦
10 芭堤雅

 

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責任編輯：楊嘉軒

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