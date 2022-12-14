【著數優惠】利園星級兒童品牌推獨家商戶優惠 特設兒童「放電」遊樂設施 玩手機遊戲送小甜點及100元現金券

利園二期及利園三期集合近40家國際知名及星級童裝、益智玩具遊戲、優質兒童傢俱及生活用品品牌，連同兒童遊樂設施及多家餐廳，利園區兒童品牌於今個聖誕，特別推出一系列推出獨家商戶優惠、限定聖誕主題購物禮遇及活動。

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多家國際知名及星級童裝品牌包括：走法國精緻童裝風格的Baby Dior、主打英倫優雅風格的著名品牌Burberry 、設計斯文中見活潑的法國高級童裝Bonpoint、主打美式型酷休閒風的美國頂級童裝Ralph Lauren Children、充滿童趣的澳洲人氣品牌seed。從活潑可愛、時尚運動、優雅含蓄到學院派等風格都有，切合不同個性的小朋友，提供多元化派對衣著選擇。

此外，利園二期還有更多來自世界各地的知名品牌選擇，例如：西班牙星級童裝品牌Nanos、法國知名童裝Jacadi、本地童裝潮牌Little Sugarman，以及Mr. Poco時尚童裝店等。想為孩子衣著打扮更精緻的話，更可到同樣位於利園二期的Private i Kids Salon兒童髮型屋，以及位於禮頓中心的Maskology Living配襯聖誕款式口罩。

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利園區首度登場的家庭概念店Bimbo Concept，北歐風的新店提供各式各樣的產品，如時尚童裝配飾、益智木製玩具、初生幼兒產品、兒童家具及家居裝飾等，近日還推出節日限定優惠及活動。其他商戶亦紛紛推出獨家優惠，包括意大利嬰幼兒衣飾及用品店Chicco以優惠價購買指定貨品並獲贈洗髮沐浴露；Lee Gardens Club 及Club Avenue會員於店內消費，可獲Bonpoint專屬的手提化妝袋或索繩袋乙份等。

想一站式選購英文兒童圖書，提供初生嬰兒至青少年都適用的優質英語教材、書籍和遊戲，利園二期的Book Castle會是理想之選；至於學前教育產品及益智玩具，或中英雙語幼兒圖書及產品，必到位於禮頓中心的My Little J兒童圖書及用品及服飾店；想選購獨特罕見又高質的外國品牌玩具、遊戲、派對用品、生活精品，位於利園二期的Simply Toys兒童精品及玩具店絕對不容錯過；若然需要選購最齊全、優質的家具及嬰童服裝等，同樣位於利園二期的英國著名品牌Mothercare母嬰及幼兒生活用品店會是不二之選。

利園區搜羅了來自世界各地、專為兒童而設的優質家具及生活用品店，不但有多功能歐洲兒童家具店Kidzroom、優質兒童家具店Paidi及意大利嬰幼兒衣飾及用品店Chicco等，丹麥進口兒童家具店Flexa更是首度進駐。新店提供一系列專為嬰兒及兒童而設的北歐室內家具，從布藝到木製產品，均採用優質安全又環保的物料製造。用色柔和，造工細緻，加上靈活組合，可以輕鬆在家打造簡約的北歐節日氣氛。

餐飲店不乏兒童餐單及節日限定菜色，包括本地手工創作蛋糕及甜品Oookie Cookie，其一系列話題性十足的精緻甜食，打卡一流。若想嘆美食同時入手新鮮食材回家炮製，集食材與餐廳於一身的Feather and Bone會是理想之選，當中的兒童餐更有小朋友至愛的漢堡包、薯條及雞肉串等。

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利園二期2樓內設有兒童遊樂設施，讓活力充沛的小孩「放電」之餘，同場亦推出一系列節日限定商戶優惠。利園區於聖誕期間亦推出「聖誕限定童創小怪獸」活動，包括主題佈置及手機尋寶遊戲陪大小朋友一起歡度節日。另外，凡於利園二期及三期商戶憑即日電子貨幣單一消費每滿500元，或星期六、日及公眾假期於利園區食肆憑即日電子貨幣單一消費每滿500元，即可獲得電子小豬印章1個，集齊指定印章數目即可換領童創小怪獸精美文具套裝以及商戶電子禮券等。

利園區聖誕節限定商戶優惠：

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責任編輯：嚴浩文