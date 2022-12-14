▲ 【新股IPO】德勤：今年港IPO集資額跌7成、全球排名第4 料明年可反彈至2300億

雖然香港下半年新股數目回暖，但德勤中國料全年集資額仍按年下跌7成，達到1020億元，創10年低位，上市宗數跌15%至82宗，排名升至第四位。德勤中國預計，受惠防疫政策放寬，加息步伐放緩及FINI，明年集資額可達2300億元，上市宗數增至110隻。

德勤中國資本市場服務部香港上市主管合夥人呂志宏指，今年新股市場氣氛仍疲弱，過期申請按年增1.1倍至63間，全年申請按年跌4成至177宗，而且46%上市新股以下限定價發售，僅6%為上限定價；首掛回報整體從15.2%轉至負0.4%。

全年五大集資額按年跌61%至550億元；新股主要以科技、傳媒及電訊和醫療行業為主，受中國中免帶動，消費股排名第三。華南區主管合夥人歐振興指，今年能否打入三甲，因預測與第三位的韓國仍有12億差距，需視乎最後兩周港股市場情況，及會否有新股作增發。

內地新股市場明年料達6000億元

內地市場方面，全年新股按年少16%至413間，融資額則按年增8%至5372億元，當中科創板、創業板共佔集資額逾74%。該行料明年總融資額達6200億元至6900億元（人民幣，下同），上市宗數介乎430宗至510宗。

以市場劃分，當中科創板涉120間至140間，集資額約3050億元至3400億元；創業板159間至170間，集資額約1850億元至2100億元；主板約60間至80間，集資約1100億元至1250億元，北交所則100間至120間，集資額約200億元至2400億元。

歐振興：料SPAC或會清盤退市 對18C抱觀望態度

歐振興指出，報告未有包含SPAC，因料部分兩年若沒有收購目標下，將作清盤及退市，預計明年申請為單位數；對特專科技公司上市制度持「觀望」態度，因市值要求或有改變，反應難料，以當年18A新推出時推算，預計將少於5間在明年推出制度後上市。歐振興亦建議港股可借科技提升透明度及優化，如投資者關係網絡平台投資服務通（IR Connect）作1級及2級市場接軌，及利用香港獨有互聯互通優勢。

海外市場方面，韓國及法蘭克福交易所因有大型新股，LG新能源及保時捷上市，因此打入五大交易所；倫交所及美國納斯達克則跌至第18位及9位，集資額分別103億元及455億元。

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記者：宋佩恩