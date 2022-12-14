  • 13°C
香港時間 : 20221214日 (週三) 15:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】嘉信理財：加息兼縮表影響力更大、料明年中才暫停加息　短期市況或現更多波動

股市 14:58 2022/12/14

分享：

分享：

【美國加息】嘉信理財：加息兼縮表影響力更大　料明年中才暫停加息

美國聯儲局將於香港時間12月15日周四凌晨3時公布議息結果，嘉信理財香港理財顧問林長傑表示，市場普遍預期，聯儲局可能加息0.5厘，但亦有較微機會再次加息0.75厘。而更重要的是，隨著聯儲局有史以來最進取的加息及縮減資產負債表，其貨幣緊縮政策的綜合影響明顯大於單純加息。

林長傑指，聯儲局的主要目標是透過政策使經濟增長放緩並持續降低通脹，從而減少市場總需求以滿足供應。房地產、採購經理指數及消費者信心等數據穩定之時，聯儲局便大致達到目標。

他續提到，聯儲局亦已發出了減慢加息速度的信號，預計或於2023年7月前暫停加息，惟聯邦基金利率有可能會持續高企一段較長時間。換句話說，鑒於通脹仍在持續，短期内市況或會出現更多波動，但長遠的經濟前景已有改善。

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

相關文章：

【美國加息】美國聯儲局將公布議息結果　放緩加息至0.5厘機會率有幾多？

【美國加息】渣打劉健恆料周四P調高0.25厘　明年視乎拆息及經濟情況P至少再加0.125厘

【美國經濟】Cathie Wood︰美國已陷衰退　能源股及價值型股份下挫、增長型股份料反彈

編輯：姚卓然

貨幣政策 經濟衰退 美股 縮表 加息 經濟 美國聯儲局

上一篇文章

【新股IPO】德勤：今年港IPO集資額跌7成、全球排名第4　料明年可反彈至2300億

下一篇文章

【FTX爆煲】巴哈馬關押SBF監獄曾被爆環境惡劣　囚犯用水桶如廁、老鼠橫行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【放寬防疫】取消安心出行後　那裡仍需疫苗通行證？　盧寵茂提醒：可手機截圖出示疫苗證
【放寬防疫】取消安心出行後　那裡仍需疫苗通行證？　盧寵茂提醒：可手機截圖出示疫苗證
【取消安心出行】安心出行及黃碼周三起取消　本港零售及餐飲股反彈、六福莎莎破頂
【取消安心出行】安心出行及黃碼周三起取消　本港零售及餐飲股反彈、六福莎莎破頂
【中港通關】據報中港可於1月上旬通關、1月9日為其中一個「吉日」　僅需3天家居監察
【中港通關】據報中港可於1月上旬通關、1月9日為其中一個「吉日」　僅需3天家居監察
【美股期貨】聯儲局公布議息結果前夕　道指期貨升108點、納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】聯儲局公布議息結果前夕　道指期貨升108點、納指期貨升0.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期曾升479點越2萬關　收市倒跌24點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期曾升479點越2萬關　收市倒跌24點（不斷更新）
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款