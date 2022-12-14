【美國加息】嘉信理財：加息兼縮表影響力更大、料明年中才暫停加息　短期市況或現更多波動

▲ 【美國加息】嘉信理財：加息兼縮表影響力更大 料明年中才暫停加息

美國聯儲局將於香港時間12月15日周四凌晨3時公布議息結果，嘉信理財香港理財顧問林長傑表示，市場普遍預期，聯儲局可能加息0.5厘，但亦有較微機會再次加息0.75厘。而更重要的是，隨著聯儲局有史以來最進取的加息及縮減資產負債表，其貨幣緊縮政策的綜合影響明顯大於單純加息。

林長傑指，聯儲局的主要目標是透過政策使經濟增長放緩並持續降低通脹，從而減少市場總需求以滿足供應。房地產、採購經理指數及消費者信心等數據穩定之時，聯儲局便大致達到目標。

他續提到，聯儲局亦已發出了減慢加息速度的信號，預計或於2023年7月前暫停加息，惟聯邦基金利率有可能會持續高企一段較長時間。換句話說，鑒於通脹仍在持續，短期内市況或會出現更多波動，但長遠的經濟前景已有改善。

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

相關文章：

【美國加息】美國聯儲局將公布議息結果 放緩加息至0.5厘機會率有幾多？

【美國加息】渣打劉健恆料周四P調高0.25厘 明年視乎拆息及經濟情況P至少再加0.125厘

【美國經濟】Cathie Wood︰美國已陷衰退 能源股及價值型股份下挫、增長型股份料反彈

編輯：姚卓然