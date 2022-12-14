【綠領人才】政府推綠色和可持續金融培訓計劃　每人最高可獲資助1萬元

政府公布推出綠色和可持續金融培訓先導計劃，為3年，推動本地從業員和有志從事綠色和可持續金融相關工作的人士參與培訓，以應對低碳和可持續經濟發展的新趨勢，每人最高可獲資助1萬元。

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財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，政府已預留2億元推展計劃，金融從業員、從事綠色和可持續金融相關工作的人士，或就讀有關學科的學生或畢業生，如屬香港居民，均可提交申請。

申請人完成合資格培訓或資歷後，可申領資助。全日制學生可獲相當於該培訓或資歷相關費用的100%資助，其他人士則可獲80%資助，上限同為1萬元。

先導計劃首批合資格培訓及資歷有19個（名單按此瀏覽），由本地大學的專業進修學院、專業機構、國際培訓機構等提供，清單會不斷更新。

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