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【衝上雲霄】防疫新規刺激市民外遊 國泰11月客運量增6.5倍 日本成最熱門目的地

股樓投資 15:33 2022/12/14

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政府早前推出「0+3」防疫措施，刺激港人外遊意欲，國泰航空（00293）公布，11月載客52.68萬人次，按年增長6.5倍，不過相比疫情2019年11月水平仍跌79.9%。月內運載10.3萬噸貨物，按年減少23.8%，較疫情前水平跌42.1%。

國泰11月乘客運載率增加51.7個百分點至78.5%，以可用座位千米數計算的運力按年增加1.3倍，較疫情前下跌73.1%。在2022年首十一個 月，載客人次較去年同期增加2.2倍，運力上升 33.9%，而收入乘客千米數則上升 2.1倍。

貨運運載率下跌15.6個百分點至66.9%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少11%，較疫前減少36.4%。首11個月載貨量較去年同期減少12.6%，運力減少20.7 %，而貨物收入噸千米數則下跌30.6%。

延伸閱讀：【大行點睇】高盛：內需股明年審慎樂觀  看好啤酒體育用品等7板塊  薦5股評級買入 潛在升幅最多35％【見下頁

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同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

顧客及商務總裁林紹波表示：「我們的客運業務持續表現正面。市民出遊的意欲及需求於 11 月持續改善，回港探訪親友的客運量亦有增長，尤其是從北美、歐洲和西南太平洋出發的長途乘客。」

他指出，11月份的日均載客人次由10月份約13,000上升至約17,600水平。 月內的客運運力較上月增長約 16%，整體為疫情前水平的 27%。一如所料，日本是上月乘客量之冠的目的地，航班載客率更高達86%。

「貨運方面，儘管11月開始了傳統貨運的旺季，月內貨運需求與10月份相比只屬平穩，國泰上月運載10.3萬公噸貨物，較10月份減少約6%，而貨運運力則按月下跌約2%。整體而言，我們的貨運 運力約為疫情前 64%的水平。

「中國內地的生產及貿易活動仍然受限，雖然輸往美洲的電子商貿產品，在黑色星期五購物旺季前後略有增加，然而，亞洲地區航線的貨量增長則較為短暫。」

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

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記者：李兆明
 

 

 

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