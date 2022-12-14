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英版12蚊店難敵通脹 Poundland逾半商品非賣1英鎊

環球經濟金融 15:30 2022/12/14

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有英版12蚊店之稱的Poundland，多年來大部分商品都以1英鎊價格發售，深受民眾歡迎。但Poundland面對通脹也被迫調整商品售價，目前逾半商品的售價並非1英鎊。

英鐵路罷工影響蔓延 倫敦等地市中心猶如再「封城」 【下一頁】

連鎖零售商Poundland為與Asda、B&M及Wilko等對手競爭，自2017年起開始售賣服裝和家居用品。截至2019年，Poundland當時約有25%的商品售價並非1英鎊。

Poundland母企Pepco周二（13日）表示，在截至9月底的1年内，Poundland有58%的商品售價並非1英鎊。

Poundland發言人回應指，公司自2017年起採取簡單定價機制，目標是擴大產品範圍，包括加入服裝、玩具、家居、園藝和健身用品，並能為客戶帶來難以置信的價值。

英國鐵路工人本周罷工4日 工會拒絕加薪9%提議 【下一頁】

英國通脹率現已超過11%，為企業和家庭帶來沉重成本壓力，為Poundland創造更大需求。Poundland去年已開設516間新分店，母企Pepco的收入較去年同期更增長17.4%，達到48億歐元（約397億港元）。

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責任編輯：鄭錦玲

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