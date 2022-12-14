▲ 【FTX爆煲】巴哈馬關押SBF監獄曾被爆環境惡劣 囚犯用水桶如廁、老鼠橫行

全球加密貨幣交易所FTX崩盤後，其創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，外號：薯條哥）被巴哈馬執法機構拘捕，目前關押在福克斯山監獄（Fox Hill Prison），據美國國務院2021年報告，該處監獄出現鼠患、缺乏廁所問題，形容環境惡劣，但地方當局其後表示，監獄環境已有所改善。

SBF或被引渡到美國面臨挪用資金和違反競選法控罪，SBF周二曾到巴哈馬法院出席聽證會希望獲得保釋但被拒，需要羈押至明年2月8日。

美國國務院曾批巴哈馬監獄環境嚴酷

巴哈馬懲教署署長 Doan Cleare周二（13日）表示，正在準備將SBF安置在病房以準備入獄程序，然而才決定把他安置在哪個區域。

美國國務院在 2021 年曾發表報告，稱拘留SBF的福克斯山監獄環境嚴酷，理由是過度擁擠、老鼠出沒以及囚犯須使用依賴水桶如廁。Cleare周二表示，由於監獄設施已進行翻新，條件大有改善，而且沒有任何鼠患鼠問題了。

SBF曾稱不認為自己須承擔任何刑事責任

美國檢察官週二指控SBF欺詐和違反競選財務法，稱他用竊取的客戶資金向民主黨人和共和黨人提供非法競選捐款。

SBF代表律師Mark S. Cohen 在一份聲明中表示，他的委託人正在考慮他所有的法律選擇。此前SBF向客戶道歉並承認 FTX 的監督失誤，但表示他個人認為他不承擔任何刑事責任。

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編輯：李哲毅