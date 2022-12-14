【衛星技術】韓國衛星導航增強系統KASS明投入服務　定位誤差範圍縮小至1至1.6米

▲ 韓國衛星導航增強系統KASS（Korea Augmentation Satellite System）將於明（15日）起正式投入運作。

導航裝置在現今社會可說是十分普遍。不過若有誤差，還是足以造成嚴重意外。因此各國也正積極投資研發，為求能將衛星導航變得更為精準。其中韓國國土交通部近日就宣布，韓國衛星導航增強系統KASS（Korea Augmentation Satellite System）將於明（15日）起正式投入運作，該系統旨在將衛星定位誤差範圍縮小至1至1.6米，以便提供更精確的位置信息。

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韓國國土交通部宣布，KASS明日起正式啟用。當局表示，今年6月發射了該系統的第一顆衛星，並與韓國航空航天研究所進行了測試。結果測試結果發現，導航誤差範圍已大大由17米至37米縮小至約1米。

資料顯示，KASS計畫於2014年啟動，研發投資規模為1280億韓元（約7.62億港元），目前至少已擁有7座衛星定位參考站、2座衛星通訊站及2座控制站。

當局指，預計KASS可以提升汽車導航、自動停車等的準確度和精準度。此外，在城市空中交通、自動駕駛、緊急救援、農業等方面也會有很大的幫助。

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責任編輯：曾曉汶

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