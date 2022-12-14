英鐵路罷工影響蔓延 倫敦等地市中心猶如再「封城」

英國鐵路工人為爭取加薪，早前已宣布將會罷工。受罷工影響，英國約半鐵路線道周二全日停止服務，大批民眾被迫在家辦公。英國倫敦等城市市中心空無一人，有民眾形容情景猶如再度封城。有英國酒店行業負責人警告，行業預料因鐵路工人罷工損失15億英鎊。

英國鐵路工人本周罷工4日 工會拒絕加薪9%提議 【下一頁】

受英國鐵路、海運及運輸（RMT）工會約4萬名工人罷工影響，周二（13日）約半鐵路路線全日停駛。部分地區火車只會在當地上午7時半至下午6時半之間行駛，但包括蘇格蘭及威爾斯大部分地區實際都無法前往。

RMT工會已決定在聖誕節前後展開連日罷工，周二正是開端，其餘日子包括本月平安夜等多日。倫敦、曼徹斯特（Manchester）及利茲（Leeds）等城市市中心皆空無一人，有英媒形容，情景猶如疫情大流行封城再現。

罷工影響交通，數百萬人被迫再次在家工作，大量酒吧及餐廳需暫停營業。有酒店負責人預料，由於顧客取消節日派對預定，料行業將損失15億英鎊營業額（約144億港元）。

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倫敦音樂酒吧兼餐廳Amazing Grace營銷總監Sammie Ellard-King表示，餐廳本周已因鐵路工人罷工失去2場預約，涉及金額達5萬英鎊（約48萬港元）。他承認因預約不足，餐廳現時更需關閉網站暫停預約。

英國未來1個月內將有更多行業加入罷工，包括護士及郵差等。英國鐵路網公司（Network Rail）表示，1月8日前服務將會大減。公司行政總裁海恩斯（Andrew Haines）亦指，RMT工會秘書長林奇（Mick Lynch） 亦正憂慮罷工行動未能維持10日，指對方亦明白需找到達成協議的方法。

根據英國鐵路網公司的投票結果，現時63%的RMT工會成員支持罷工，較此前的91%有所下跌。英國鐵路網公司亦指，參與投票的工會成員中，36.4%人士未有聽從工會領導層建議拒絕9%加薪協議。而英國民調機構YouGov 11月29日發布結果現時，47%英國人支持RMT罷工，但反對率亦有41%。

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責任編輯：李俊儀