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【外遊調查】四成五港人稱今個冬天將去旅行　接近八成人為疫情以來首次外遊

理財智慧 14:29 2022/12/14

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今日起港府取消黃碼，由外地返港就更方便，不少人都有外遊計劃。Expedia最新調查顯示，在這個冬季及節日假期，45%受訪旅客準備往海外旅行， 16%受訪者打算本地遊及宅度假，同時有24%)受訪者同時計劃海外旅遊和宅度假。另外有77%旅客提到，這將是他們自疫情以來的首次外遊，65%受訪者計劃與伴侶一起旅行。

調查發現，作為對自己的獎勵，有超過六成半受訪者選擇出門旅行多於購物；另外有64%港人表示，會選擇送親友一趟旅程作為節目禮物，多於送贈實物。旅遊調查指，無論是宅度假、本地遊甚至海外假期，疫情後港人選擇藉旅遊得到更多難忘回憶及嶄新體驗，意欲比購買實物更高。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

隨著香港逐步放寬入境限制，加上亞洲地區更多國家重新開放出入境和放寬新冠防疫措施，很多港人都希望趁機重新審視他們在過往兩年寫下的旅行清單，並開始落實行程。

調查顯示，74%的香港旅客早已為今個冬季建立了旅遊願望清單，當中有60%受訪者指表示他們平均累積了3至6個旅遊目的地，希望日後前往。另外，高達85%受訪港人認同建立清單，可進一步增加出遊意欲。

【研究調查】美國運通：近半企業預今年盈利較2021年差 僅14%受訪中小企對前景感樂觀【見下頁

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旅遊消費習慣亦反映出旅客渴望更多更新的旅遊體驗。調查顯示，盡管面臨經濟通脹環境，但大部分受訪者仍願意在旅遊時消費，27%受訪者計劃在冬季旅遊期間花費超過1.5萬元。

有趣的是，更多香港旅客考慮入住3至3.5星級住宿，需求從2021年的30%上升至55%。然而，4至5星住宿的需求則從去年的65%下降至40%。雖然有更多旅客選擇入住性價比高的三星級住宿，但他們依然重視配套設施、房間設計及特色主題等。

被問到最渴望的旅遊方式，79%表示為「休閒觀光」，另有60%受訪者認為是品嚐地道美食。42%旅客計劃在今年底前往較寒冷的目的地，但也有兩成多受訪者希望到地球溫暖的另一端旅行。但無論旅客想到哪裡旅遊，受訪人士出遊最大原因都是希望徹底放鬆身心。

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撰文 : 陳楚琨

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